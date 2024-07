Sompo lança Programa de Estágio 2024 com foco em Diversidade e Desenvolvimento Profissional

Ação afirmativa que reserva 80% das vagas para pessoas pretas e pardas integra compromissos da companhia voltados às questões de Sustentabilidade Ambiental, Social e Corporativa (ESG), bem como com a equidade e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU

A Sompo, subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2024. A iniciativa, que faz parte do compromisso da companhia com o desenvolvimento de novos talentos e a promoção da diversidade no ambiente de trabalho, conta com uma novidade: 80% das vagas serão exclusivas para pessoas pretas e pardas. Podem participar estudantes de cursos como Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências de Dados, Economia, Estatística, Engenharias, Direito, Marketing, Ciências Contábeis, Matemática, Agronomia, Ciência da Computação, Análise de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos correlatos. As inscrições vão até 26 de julho de 2024 e podem ser feitas por meio do link: bit.ly/EstagioSompo2024.

Durante o período de estágio, os participantes selecionados vão contar com mentoria de carreira, ter oportunidade de aprimorar habilidades de colaboração por meio de elaboração de projetos em grupo e networking com as diversas áreas da companhia e executivos como parte do programa de desenvolvimento profissional. Além disso, o regime de trabalho híbrido e os benefícios (veja detalhes abaixo) complementam as ferramentas para esse período em que o estudante tem de conciliar os estudos e a vivência profissional.

“O mercado de seguros continua em expansão e com demanda por profissionais qualificados. Valorizamos o protagonismo e o desenvolvimento individual. Por isso, desenvolvemos um programa que estimule os estagiários à prática de seus conhecimentos e habilidades pessoais em um ambiente propício para o crescimento profissional”, ressalta Celso Ricardo Mendes, diretor Executivo da Sompo. “A ideia é que nossos estagiários tenham treinamento e experiência profissional que podem ser decisivos para o desenvolvimento de suas carreiras, propiciando mais visibilidade e promovendo, assim, mais equidade e representatividade na indústria de seguros”, observa o executivo.

“Além da questão da representatividade e a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo, o Programa de Estágio afirmativo integra o conjunto de ações relacionadas aos compromissos de ESG assumidos pela Sompo e reforça nosso pilar de diversidade de Empoderamento Econômico”, avalia Roberta Caravieri, Diretora de RH e Sustentabilidade da Sompo. “Também é uma ação por meio da qual avançamos na Agenda 2030 de Sustentabilidade ao contemplar erradicação da pobreza, educação de qualidade, trabalho decente, redução das desigualdades e parcerias e meios de implementação que fortalecem a colaboração e cooperação para o alcance desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, conclui.

Vale considerar que, desde 2018, a Sompo conta com uma área específica voltada à Diversidade, na qual atua sob os pilares: Gênero, Gerações, Raças e Etnias, Pessoas com Deficiência (PcDs) e LGBTI+. Entre outras ações, a companhia é signatária de iniciativas como os 10 Compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a sua agenda de trabalho expressa nos e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres e Pacto Global, e também signatária da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Em 2022, o CEO da Sompo, Alfredo Lalia Neto, assinou o Manifesto pela Erradicação da LGBTfobia, reiterando o compromisso da companhia com os princípios do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, bem como seu pilar de “Responsabilidade com as Pessoas”, que integra a agenda de Sustentabilidade da companhia.

A companhia também recebeu pelo quarto ano consecutivo a certificação que a classifica entre as Melhores Empresas para Trabalhar, conforme levantamento da consultoria Great Place To Work (GPTW). Além disso, a consultoria a classificou entre as sete empresas de Destaque na área de Saúde Emocional e está entre as 20 empresas de Grande Porte premiadas na categoria Melhores Práticas – Jornada de Trabalho Flexível 2023. A seguradora também recebeu a certificação em Saúde Mental pela Great People Mental Health.

Serviço:

Programa de Estágio 2024 da Sompo

Cursos elegíveis: Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências de Dados, Economia, Estatística, Engenharias, Direito, Marketing, Ciências Contábeis, Matemática, Agronomia, Ciência da Computação, Análise de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos correlatos.

Previsão de conclusão da graduação: A partir de 2026

Localização: São Paulo/SP

Disponibilidade de horas semanais: 6 horas das 09h às 16h45 (1h45 de almoço).

Conhecimentos exigidos: Pacote Office.

Modelo de trabalho: Híbrido

Benefícios:

Bolsa-auxílio R$2.400,00

13º Bolsa Auxílio

Auxílio Home Office

Vale-Refeição

Assistência Médica e Odontológica

Seguro de vida

Convênio Farmácia

Day Off no mês de aniversário

TotalPass

Quick Massage

Prazo de Inscrição: Até 26 de julho de 2024

Link para inscrição: bit.ly/EstagioSompo2024

Sobre a SOMPO

A Sompo é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Mais informações: www.sompo.com.br