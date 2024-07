Economias robustas impulsionarão o crescimento e a lucratividade dos seguros, de acordo com Swiss Re Institute

•As principais economias estão mais resilientes do que o esperado, com o crescimento do PIB global previsto em 2,7% em termos reais em 2024

•O mercado de seguros não-vida deve continuar aquecido em 2024 e 2025, à medida que a inflação e o aumento dos custos de sinistros elevam as taxas

•Taxas de juros mais altas impulsionarão tanto o crescimento quanto a lucratividade dos negócios de seguros de vida em 2024

Zurique, 16 de julho de 2024 – Tensões geopolíticas e uma inflação mais alta levaram a preocupações econômicas nos últimos anos. O relatório anual World Insurance sigma do Swiss Re Institute revela que a economia global tem se mostrado notavelmente resiliente, preparando o terreno para o crescimento e a melhora da lucratividade em toda a indústria de seguros.

Jérôme Haegeli, Swiss Re’s Group Chief Economist, afirma: “A indústria de seguros atingiu um novo equilíbrio após os desafios dos últimos anos. A economia global surpreendeu positivamente, o que deve aumentar a demanda por seguros. O setor de vida, em particular, é um segmento a ser observado, pois taxas de juros mais altas impulsionam a renda de investimentos e a demanda dos consumidores por anuidades, proporcionando a mais pessoas uma renda segura para a aposentadoria.”

Crescimento global contínuo para 2024 e 2025

O Swiss Re Institute estima que o produto interno bruto (PIB) global crescerá 2,7% em termos reais em 2024, o mesmo que em 2023. Esse crescimento resiliente deve continuar em 2025, de 2,8% em termos reais. Embora a perspectiva geral seja positiva, as regiões estão em trajetórias diferentes, com os EUA previstos para crescer 2,5% em 2024, enquanto a área do euro deverá apresentar um crescimento abaixo da tendência, de 0,7%.

A tendência de desinflação global continua. No entanto, o retorno as metas de inflação provavelmente não será um caminho suave. Nos EUA, espera-se que a inflação retorne a meta em 2025, devido aos preços de serviços básicos mais altos do que o previsto. A Europa já está próxima de suas metas de inflação, impulsionada pela queda dos preços de energia em 2023, preços básicos mais baixos e uma desaceleração esperada no crescimento dos salários.

Lucratividade para seguros não-vida deve melhorar

Devido à inflação e ao consequente aumento dos custos de sinistros, as seguradoras de não-vida aumentaram as taxas nos últimos anos. O Swiss Re Institute prevê que os preços mais altos continuarão para linhas pessoais em 2024, moderando em 2025. Para as linhas comerciais, embora ainda positivas, os aumentos de taxas desaceleraram, com alguns mercados começando a suavizar. No geral, o volume de prêmios de não-vida está previsto para aumentar em relação ao crescimento de 3,9% alcançado em 2023, atingindo US$ 4,6 trilhões em 2024 e US$ 4,8 trilhões em 2025.

Kera McDonald, Chief Underwriting Officer Swiss Re Corporate Solutions, diz: “O seguro comercial representa quase metade do mercado total de bens e acidentes. Esperamos que as seguradoras de P&C comerciais mantenham a lucratividade em 2024, pois as tendências das taxas permitiram que linhas como propriedade permanecessem sustentavelmente precificadas. A indústria viu aumentos de taxas de um dígito para negócios de propriedade este ano. No lado de Casualty (que inclui acidentes, auto e responsabilidade civil), observamos uma tendência de suavização geral do mercado na maioria das linhas de longo prazo.”

Espera-se que as seguradoras de P&C melhorem a lucratividade em 2024, com o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da indústria em oito mercados principais atingindo 10% até agora este ano, acima dos 6% em 2023. Um ROE acima de 10% é previsto até 2025.

Auge dos seguros de vida impulsionado por taxas de juros mais altas

A indústria de seguros de vida está enfrentando um duplo benefício do ambiente de taxas de juros mais altas, com crescimento de prêmios e melhora da lucratividade. O Swiss Re Institute prevê um crescimento de prêmios de 2,9% para a indústria até o final de 2024, atingindo um total de US$ 3,0 trilhões. Um crescimento similar de 2,7% é esperado em 2025. Recuperações fortes no crescimento devem ser visíveis em muitos mercados-chave, com a Europa Ocidental e Ásia avançada retornando ao crescimento de prêmios.

Uma área de crescimento significativo para os seguros de vida é o de anuidades para impulsionar as poupanças de aposentadoria. Nos EUA, por exemplo, as vendas de anuidades de taxa fixa aumentaram 63% em 2022 e 36% em 2023. A longo prazo, espera-se que os mercados avançados contribuam com metade de todos os prêmios adicionais nos próximos 10 anos, impulsionados pelo forte crescimento das anuidades.

Para 2024, o Swiss Re Institute prevê que a combinação de prêmios aumentados e a ampliação da renda de investimentos impulsionará a lucratividade no setor de vida, com os resultados operacionais em oito mercados principais alcançando 15% no ano.

Classificação dos mercados de seguros por volume total de prêmios

País Volume total de prêmios Market Share

2023* 2024 2025 2023

1 Estados Unidos 3,227 3,424 3,584 44.9%

2 China 724 812 893 10.1%

3 Reino Unido 375 401 420 5.2%

4 Japão 363 370 382 5.0%

5 França 283 292 303 3.9%

6 Alemanha 245 255 264 3.4%

7 Coreia do Sul 186 194 205 2.6%

8 Canadá 171 176 185 2.4%

9 Itália 159 165 171 2.2%

10 Índia 136 149 162 1.9%

11 Holanda 93 98 102 1.3%

12 Brasil 84 92 98 1.2%

13 Espanha 83 88 92 1.2%

14 Taiwan 78 80 84 1.1%

15 Austrália 74 76 79 1.0%

16 Hong Kong 66 70 75 0.9%

17 Suíça 61 63 65 0.9%

18 México 45 50 54 0.6%

19 Dinamarca 44 47 51 0.6%

20 Suécia 44 45 48 0.6%

*Os dados de 2023 são provisórios para Canadá, Suíça e Hong Kong. Os dados de 2023 são estimados para EUA, Reino Unido, Japão, França, Alemanha, Coreia do Sul, Itália, Índia, Holanda, Espanha, Austrália, Dinamarca e Suécia.

Para acessar o estudo completo, clique neste link:

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2024-03-world-insurance-global-resilience.html

