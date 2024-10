Wiz Co promove evento de fim de ano com tema “De Volta para o Futuro – Um Evento Wizpetacular”

Confraternização acontece em Brasília no dia 27 de novembro para colaboradores e convidados do Grupo – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, escolheu o tema “De Volta para o Futuro – Um Evento Wizpetacular” para sua confraternização com colaboradores da empresa e players do mercado de seguros. O evento será no dia 27 de novembro de 2024, em Brasília.

A promessa do evento é de proporcionar uma experiência imersiva e nostálgica para mais de 1.000 convidados, incluindo colaboradores da Wiz Co e parceiros líderes do setor de seguros. A ocasião contará com a presença de C-levels de setores como bancos, corretoras, seguradoras e apoiadores do mercado.

Inspirado no filme “De Volta para o Futuro”, o evento proporcionará uma experiência de viagem no tempo ao destacar a modernidade e inovações tecnológicas que impulsionam o futuro da empresa. O ambiente será dividido em duas áreas temáticas: o laranja, que representa o passado e o presente, e o azul, simbolizando o futuro da Wiz Co, marcado por tecnologia e inovação.

“Vamos seguir a tradição dos eventos de fim de ano da empresa, repetindo outras edições de sucesso. Temos certeza de que entregaremos um evento memorável, que reforçará nosso compromisso com a inovação e fortalecerá nossa conexão com parceiros e colaboradores”, afirma Carolina Lopes, Superintendente de Comunicação e Marketing da Wiz Co.

Os convidados da Wiz Co estarão envolvidos em um ambiente transformador, com ativações exclusivas apoiadas pelos parceiros. As atrações incluem a réplica do DeLorean, que é a máquina do tempo no filme, cenografias futurísticas, interação com atores que interpretarão os personagens McFly e Doc Brown, oportunidades interativas para fotos, além de dois shows, tudo projetado para deixar uma marca duradoura nos participantes.

Sobre a Wiz Co

Avaliada atualmente em R$ 1 bilhão na B3, a Wiz Co (WIZC3) é a maior corretora de seguros independente especializada em bancassurance do Brasil. Atua com ampla oferta de serviços de seguro, distribuição de consórcio e crédito para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Com 51 anos de atuação, conta com mais de 1.500 colaboradores distribuídos por 10 unidades de negócios: Wiz Concept, Wiz Parceiros, Wiz Conseg, Wiz Corporate, Inter Seguros, BMG Corretora de Seguros, BRB Seguros, Paraná Seguros, Omni1 e Promotiva.