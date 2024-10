MAPFRE cresce 75% nas contratações de seguro empresarial em Campinas

Aposta no relacionamento com corretores de seguros da região foi decisivo para o resultado positivo no primeiro semestre – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, registrou um crescimento expressivo em sua carteira de seguros empresariais na sucursal de Campinas, interior de São Paulo. No primeiro semestre de 2024, o volume de prêmios das apólices emitidas para os produtos que compõem essa carteira foi 26% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Antonio Edmir Ribeiro, diretor territorial da MAPFRE para o interior do estado, atribui esse resultado à intensificação do relacionamento com os corretores de seguros da região. “Estamos orgulhosos do desempenho alcançado na sucursal do Ceará. Os números refletem uma sólida parceria com nossos corretores, somada ao foco em treinamento e capacitação. Dessa forma, garantimos que eles sejam capazes de oferecer as melhores soluções para a realidade de cada empresa”, explicou o executivo.

O seguro empresarial é uma modalidade que cresce cada vez mais no Brasil e é essencial para garantir a continuidade de todos os tipos de negócios, desde pequenas empresas até multinacionais. As apólices de seguro empresarial podem incluir uma variedade de coberturas, desde proteção contra incêndios, raios e danos elétricos até seguros de responsabilidade civil e interrupção de negócios. O seguro também cobre prejuízos decorrentes de roubos e furtos e pode proteger tanto os equipamentos para a operação da empresa quanto a sua estrutura física. Ele se torna ainda mais importante em um cenário de incertezas econômicas, deixando o empreendedor mais tranquilo e protegido contra ameaças.

Para o diretor da MAPFRE, o crescimento apresentado pela sucursal de Campinas demonstra uma conscientização crescente sobre a importância dessas coberturas, além de reforçar a profissionalização de pequenos negócios. “O aumento na contratação de seguros mostra como as empresas estão se tornando mais maduras e profissionais, buscando proteção adequada para suas necessidades em vez de correrem riscos desnecessários”, afirmou Edmir. “A forte atuação dos nossos corretores também foi importante para os resultados obtidos neste semestre. Num mercado que ainda possui poucos corretores atuantes nesse segmento, a MAPFRE vem apostando na formação e qualificação desses profissionais”, completou o diretor.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link: www.mapfre.com.br

Foto: Antonio Edmir Ribeiro, diretor territorial da MAPFRE