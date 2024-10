Grupo Bradesco Seguros promove o 17° Fórum da Longevidade

Programação traz grandes nomes e importantes debates – O Fórum da Longevidade, iniciativa do Grupo Bradesco Seguros, chega a sua 17ª edição reforçando o compromisso da seguradora em criar e ampliar o diálogo sobre o tema. O evento acontecerá no dia 08 de outubro, em São Paulo.

A programação conta com debates que reforçam a missão do Grupo Segurador em cuidar e garantir um futuro longevo e protegido para todos. Entre os convidados, estão a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, a atriz Zezé Motta, a escritora Martha Medeiros, o jornalista e apresentador Pedro Bial, o cantor Pedro Mariano e sua filha Rafa Mariano, e o médico gerontólogo especializado no estudo do envelhecimento, Alexandre Kalache. O encontro também contará com uma palestra internacional de Alexandre Sidorenko, ex-diretor do Programa da Organização das Nações Unidas para o envelhecimento, e a apresentação de uma pesquisa inédita sobre Longevidade encomendada pelo Grupo Bradesco Seguros.

“Estamos comprometidos em criar oportunidades para informar e chamar atenção sobre a importância de pensarmos a longevidade. É comum entendê-la como algo do futuro, mas o tema está relacionado às nossas atitudes e práticas do presente. O Grupo Bradesco Seguros muito se orgulha em realizar uma nova edição desse evento tão relevante e que se renova a cada ano”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.