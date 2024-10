Grupo HDI apresenta atuação das marcas de seguros HDI, Yelum e Aliro no Trocando Ideias UCS

O diretor Paul Canarin afirmou que o Grupo foi totalmente remodelado e convidou os corretores de seguros a testarem a parceria

A equipe comercial do novo Grupo HDI, liderada pelo diretor Paul Canarin, participou na última terça-feira, 24 de setembro, do 6º Trocando Ideias de 2024 realizado pela União dos Corretores de Seguros (UCS).



Augusto Esteves, presidente da UCS, destacou que a UCS é um time de corretores de seguros que atua na busca de soluções transformadoras e inovadoras para a categoria.

“É pelo trabalho conjunto e dedicação de cada um que podemos celebrar nossas conquistas. Este ano é de celebração e conquistas, pois completamos 20 anos de trabalho, promovendo aperfeiçoamento dos corretores de seguros, agregando outros profissionais e entidades do setor para evoluir juntos” afirmou





O diretor Comercial, Paul Canarin, trouxe novidades do Grupo.

“Quero deixá-los a par de todos os avanços que fizemos no primeiro semestre, o que estamos fazendo no segundo semestre e o que vem pela frente”.

Ele apresentou a criação da marca Yelum, que tem como conceito “Liberdade por caminhos seguros” e reforça a continuidade e confiança aos clientes e profissionais: “Liberty Seguros agora é Yelum Seguradora”.



O nome Yelum, remetendo à luz, simboliza segurança e clareza no caminho, enquanto a cor amarela foi escolhida para representar brilho e confiança.



Paul lembrou que o vice-presidente Comercial do Grupo HDI, Marcos Machini, esteve em um Trocando Ideias UCS assim que a Liberty foi comprada, e que não ocasião fez promessas de melhorias e agora é momento de apresentar essas realizações. “O Grupo vem crescendo, se desenvolvendo, e o mercado do Brasil e da América Latina é foco de investimento da HDI”.



Foi apresentado o time de gerentes comerciais e a potência do Grupo HDI em todo o mundo.

“Temos mais de 100 anos de atuação na Alemanha e até hoje os principais ativistas do grupo são as grandes indústrias alemãs. Cerca de 30% das ações estão na bolsa de valores da Alemanha e os outros 70% nas mãos dos nossos principais acionistas, ou seja, no final do exercício a companhia investe a maior parte dos dividendos em expansão mundo afora, até pela característica dos alemães de expandir seus negócios. É um detalhe sutil, mas que faz muita diferença para entendermos o crescimento do Grupo HDI. Olhando para o futuro se tem uma certeza clara de que o Grupo será ainda mais forte no Brasil, já somos a segunda empresa do setor brasileiro (descontando previdência e saúde), e estamos em nova fase de reinvestimento no país”.

A companhia é multimarcas no Brasil.

“Temos as marcas HDI, Yelum e Aliro. A Sompo Consumer, que adquiríamos em maio de 2022, já foi absorvida e não aparece mais. Na antiga Liberty, agora Yelum, decidimos ter uma segunda marca, e com a Aliro, que veio com a Liberty, uma terceira. Queremos nos posicionar com três marcas por alguns fatores. O primeiro é que queremos estar presentes mais vezes nos cálculos e cotações de seguros, tendo mais chances de fechar o negócio. Por enquanto pode haver grandes diferenças de preços, porque ainda temos diferentes equipes de precificação, mas a ideia é que cheguemos em um posicionamento de preço mais equilibrado entre as marcas. E vamos nos posicionar nos próximos anos como marcas para atender a diversos públicos: a premium, HDI; a intermediária, Yelum; e a de entrada, Aliro. Também temos empresas com processo de maturidade diferente em tecnologia, se uníssemos poderia ter problemas de sistemas. Ter as três marcas é uma estratégia de crescimento que já se provou eficiente para nós”.

Paul Canarin destacou que a companhia vem crescendo, com quase 40 anos de mercado.

“Era bem focada em automóvel, mas cresceu, se diversificou, e quero tirar esta imagem de empresa nichada de vocês, pois essa companhia não existe mais. Hoje é um grupo grande, pujante, que tem portfólio de produtos e está investindo cada vez mais” disse

“Temos corretores que já são bastante parceiros da empresa, outros menos, provoco vocês, independentemente do nível de parceria que tenham, a testar o Grupo. Estou trabalhando em outra companhia, porque mudou completamente. O Grupo é outro hoje” garantiu.

A vice-presidente da UCS, Catia Guirao, apresentou o trabalho dos grupos Trocando Negócios, que realizam reuniões online semanais sobre diversos ramos de seguros, levando conhecimento e promovendo a diversificação da carteira do corretor de seguros.



E também destacou a nova campanha da UCS que incentiva a doação de sangue. Além do apoio à campanha Gotas Eficientes, criada pela ONG Adote um Cidadão, que promove há 25 anos ações de inclusão, lazer e cidadania para pessoas com deficiência e jovens em situação de vulnerabilidade social, a UCS também incentiva a doação ao banco de sangue do hospital A. C. Camargo Cancer Center, no bairro da Aclimação, na capital paulista.

Foto: O diretor do Grupo HDI; Paul Canarin e Augusto Esteves