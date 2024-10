Programa “Na Pista Certa” chega a Mongaguá para beneficiar mais de 1500 alunos da rede municipal

Iniciativa da Fundación MAPFRE visa ensinar as leis e regras de trânsito de forma lúdica e didática para as crianças

Entre os dias 30 de setembro e 04 de outubro, a cidade de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, recebe o programa “Na Pista Certa”. O projeto idealizado pela Fundación MAPFRE tem como objetivo ensinar crianças de 5 a 11 anos sobre segurança viária por meio de atividades interativas e dinâmicas.



Nesta edição, o programa será realizado na Praça de Eventos Dudu Samba, no centro da cidade, e beneficiará mais de 1500 alunos das escolas da rede municipal inscritas previamente, além do público que passar pelo local.



Com seu cronograma de atividades dividido em duas fases, o “Na Pista Certa” utiliza uma estrutura modular. Primeiro, dentro de uma carreta equipada, as crianças assistem a um teatro com fantoches que introduz conceitos importantes sobre o trânsito de maneira divertida.



Depois, os pequenos são levados a uma minicidade cenográfica de 600m², onde podem circular em bicicletas e triciclos por vias sinalizadas, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos.



Toda a atividade é supervisionada por instrutores capacitados e equipados com materiais de segurança apropriados, garantindo que a experiência seja segura e que desenvolva habilidades como respeito às normas de trânsito, atenção ao ambiente e cuidado com os pedestres.



Com um forte compromisso com a inclusão, a Fundación MAPFRE adapta o circuito para acolher crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando que todas possam participar das atividades e aprender sobre segurança no trânsito de forma acessível e divertida.

SOBRE MONGAGUÁ

A cidade localizada no litoral sul de São Paulo, é um ponto viário estratégico, cortada pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), que facilita o tráfego entre a capital e as outras cidades do litoral. Sua infraestrutura rodoviária é essencial para o comércio local e, principalmente, para o escoamento de produtos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

“Trazer o ‘Na Pista Certa’ para a cidade de Mongaguá é um passo importante para disseminar por toda a baixada santista a importância da segurança viária. Não beneficiaremos somente as crianças que participarão do programa, mas também suas famílias, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente nesta cidade que recebe condutores de todo o litoral” comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil

Na Pista Certa — Mongaguá

Data: 30/09/2024 (segunda-feira) a 04/10/2024 (sexta-feira)

Local: Praça de Eventos Dudu Samba

Endereço: Av. Dudu Samba, 52-280 – Centro, Mongaguá – SP

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura.



Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE, beneficia milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.