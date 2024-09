Wiz Co conquista prêmio FINCON Awards 2024 na categoria Seguros

Promovida pelo MZ Group, iniciativa reconhece e premia a excelência na comunicação financeira das companhias brasileiras de capital aberto – A Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, foi a campeã na categoria Seguros no FINCON Awards 2024 (1º prêmio de Comunicação Financeira do Mercado de Capitais), iniciativa promovida pelo MZ Group, dedicada a reconhecer e premiar a excelência na comunicação financeira das companhias brasileiras de capital aberto.

A premiação é focada na comunicação através dos websites de Relações com Investidores, no LinkedIn das empresas e seus administradores (CEO, CFO e Diretor de Relações com Investidores), além de materiais disponibilizados para o público e boas práticas essenciais para a transparência, governança corporativa e a confiança de todos stakeholders.

“Estamos muito contentes com este reconhecimento. É nosso compromisso garantir que as informações disponibilizadas em nossos canais sejam transparentes, de boa qualidade e acessíveis. Seguiremos em jornada constante de geração de valor para nossos stakeholders e esperamos poder figurar entre os vencedores do FINCON Awards outras vezes mais”, destaca Lucas Neves, CFO/RI do Grupo Wiz Co.

O reconhecimento destaca a trajetória de inovação e sólida atuação no mercado de capitais pela Wiz Co, que tem se esforçado para alcançar a excelência em comunicação financeira. Essa conquista é uma prova do compromisso do Grupo com a transparência e a governança corporativa.

No pilar de Canais, o uso estratégico do LinkedIn e manter o site de Relações com Investidores otimizado com boas práticas de SEO, foram essenciais para essa vitória da Wiz Co. Já no pilar de Compliance, a companhia foi muito elogiada pela atualização constante do site com todas as informações e documentos exigidos pela CVM e B3, além de um canal de denúncias aberto ao público e compromisso com privacidade e a segurança dos dados. No aspecto Comunicação com o mercado, destaca-se o uso eficiente de recursos audiovisuais e tecnologias, como mailing, uma seção “fale com RI” detalhada, cotações em tempo real e a ferramenta de busca avançada no site de Relação com Investidores; além da Wiz Co disponibilizar documentos regulatórios e materiais em diversos idiomas, ampliando o alcance e acessibilidade do Grupo.

Sobre a Wiz Co

Avaliada atualmente em R$ 1 bilhão na B3, a Wiz Co (WIZC3) é a maior corretora de seguros independente especializada em bancassurance do Brasil. Atua com ampla oferta de serviços de seguro, distribuição de consórcio e crédito para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Com 51 anos de atuação, conta com mais de 1.500 colaboradores distribuídos por 10 unidades de negócios: Wiz Concept, Wiz Parceiros, Wiz Conseg, Wiz Corporate, Inter Seguros, BMG Corretora de Seguros, BRB Seguros, Paraná Seguros, Omni1 e Promotiva.