Corretores de Seguros Aprenderão a Vender Seguro de RC Profissional para Médicos Usando Tecnologias Emergentes na 7ª Edição do PID!

Na 7ª edição do PID – Programa de Imersão Digital da Fator Seguradora, os Corretores terão novamente a oportunidade de se destacar no mercado aprendendo estratégias digitais de ponta. A Fator Seguradora, referência em RC Profissional para Médicos, está investindo fortemente em capacitação para Corretores de Seguros. Com o Brasil entre os países mais judicializados do mundo e a profissão médica sendo uma das mais vulneráveis a processos, o mercado está repleto de oportunidades para Corretoras que querem diversificar seu portfólio e aumentar seus ganhos.

Essa será uma oportunidade única de qualificação em aulas muito focadas na captação do público médico. Os especialistas em marketing digital, Eduardo Cortez e Bruno Felizardo, mostrarão como se conectar de forma mais eficaz com esses profissionais utilizando a Inteligência Artificial, Social Selling e o Geomarketing.

“Por mais competentes que sejam, os médicos são vulneráveis a processos judiciais e reclamações por danos profissionais causados involuntariamente aos pacientes. O Seguro de RC Profissional Médico oferece proteção para esses riscos, que muitos deles desconhecem. São poucos os médicos que têm a consciência de que deveriam ter esse produto. Neste curso, nós vamos mostrar as oportunidades para os Corretores atraírem esse público com a ajuda do marketing digital, gerando a consciência sobre a importância desse Seguro”, antecipou Cortez.

Programação

O curso on-line é gratuito e dividido em três aulas, sempre às 19 horas, com cerca de 1 hora de duração. A primeira delas será no dia 12 de setembro, com o tema “Entendendo Dores e Desejos dos Médicos para Estimular Vendas”. Segundo Felizardo, “não se faz marketing sem entender as dores e os desejos. De nada adianta apresentar um produto se o médico nem sabe o perigo e o quanto ele está exposto”.

A segunda aula, “Utilizando Social Selling e IA para se Conectar com Médicos”, acontecerá no dia 19, quando os especialistas mostrarão aos Corretores as ferramentas digitais e a inteligência artificial para criarem conexões.

A última aula será no dia 26, com o tema “Estratégias Digitais Inovadoras para Captar Médicos Usando Geomarketing.” Nela, os Corretores terão a oportunidade de aprender como utilizar o Geomarketing, uma ferramenta que integra dados de localização geográfica com estratégias de marketing digital. Essa técnica permite identificar com precisão onde se encontra o público-alvoe como direcionar campanhas, otimizando assim o alcance e a eficácia das vendas.

Para se inscrever, é simples!

Basta clicar no link: https://fatorseguradora.cloud/landing-page-pid/ .

Os Corretores que ainda não estão cadastrados no fatorconnect também podem participar das aulas se cadastrando pelo mesmo link.

Mas existem vantagens para Corretoras parceiras da Fator Seguradora – as cadastradas no fatorconnect. As que não tiverem cadastro, podem fazer de forma bem ágil, e em poucos cliques: https://canaldigital.fatorconnect.com.br/cadastro/validar-dados.

As Corretoras parceiras têm acesso às aulas anteriores do PID e muitos outros cursos, como os Marketing Digital, LinkedIn, Matemática Financeira, e cursos de todas as linhas de produtos que a Fator opera. O acesso ao fatorconnect ainda possibilita ao Corretor acesso a uma seção de materiais customizáveis, clube de benefícios, podcasts, podem participar de campanhas de vendas, dentre outros privilégios.

