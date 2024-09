AVLA anuncia Paulo Oliveira como novo Diretor de Operações Brasil

Com vasta experiência em consultoria de gestão, o executivo vem para fortalecer a equipe regional e melhorar a parte operacional e tecnológica da empresa – A AVLA, insurtech chilena especializada em produtos para o setor B2B, anuncia a chegada de Paulo Oliveira como novo Diretor de Operações. Com mais de 10 anos de atuação e experiência em consultoria de gestão, o executivo chega para reforçar a equipe de atuação no Brasil.

Paulo Oliveira tem sólida experiência com equipes de gestão sênior de empresas líderes de diversos segmentos, já participou de estratégias corporativas e de unidades de negócios, envolvendo transformação digital, melhoria de desempenho, transformação rápida, redesenho de programas de fidelização, entre outros. Formado no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), o novo diretor já atuou em empresas como Brain & Company, Strategy&, entre outros.

“Estou absolutamente feliz e entusiasmado com esse novo desafio. Acredito que tenho bastante a contribuir com um olhar mais focado em negócios, melhorias operacionais e tecnologia em um time que tecnicamente já é muito sólido. Consigo ver diversas oportunidades para evoluirmos ainda mais, garantindo mais eficiência, melhores níveis de serviço e satisfação para nossos parceiros “, comenta o executivo.

Sobre a AVLA:

Entre os 5 maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a AVLA opera no Chile, Peru, México e Brasil, se tornando líder de mercado em apenas 4 anos. Com o suporte de investidores de impacto como DEG, Altra Capital e Creation Investments, anunciou sua chegada ao Brasil e México em 2021 e o início das operações nos Estados Unidos em 2024.