Diretoria da MAPFRE realiza visita institucional ao Sincor-SP

Companhia vem adotando ações para promover o envolvimento direto dos corretores em suas decisões estratégicas – A diretoria da MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, realizou na última semana uma visita institucional ao Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP). A iniciativa teve como objetivo fortalecer a colaboração entre as entidades e estabelecer uma agenda conjunta de discussão dos temas relevantes para o setor de seguros.

Durante o encontro, foram abordadas as estratégias que a MAPFRE vem adotando para aprimorar o seu relacionamento com os corretores, além de discutir as oportunidades do mercado segurador. A diretoria da MAPFRE, representada por Oscar Celada, CEO de negócios; Raphael Bauer, diretor comercial do canal corretor e Jonson Souza, diretor territorial de São Paulo, apresentou os recentes aperfeiçoamentos realizados em seu portfólio de produtos, as campanhas de incentivo a vendas em vigor e as iniciativas de governança da companhia, como a criação de um conselho nacional de corretores, trazendo a categoria para o centro de decisões da empresa.

Oscar Celada, da MAPFRE, ressaltou a importância da colaboração contínua entre a seguradora e o Sincor-SP para impulsionar o crescimento e a inovação no setor. “Viemos compreender as necessidades dos corretores e integrá-los ainda mais ao nosso negócio. Confiamos plenamente no relacionamento sólido que construímos com nossos parceiros, e reconhecemos a importância que eles desempenham em nossas conquistas. A troca contínua de experiências e a busca por melhorias são essenciais para mantermos a excelência em nossos serviços, e o corretor, como elo de confiança entre nós e os segurados, têm um papel consultivo fundamental,”, afirmou.

A visita também contou com a participação do presidente do Sincor-SP, Boris Ber, o vice-presidente, Braz Romildo Fernandes e diretores regionais do Sincor-SP, que puderam conhecer melhor as operações da MAPFRE e discutir formas de aprimorar o atendimento aos corretores e segurados. “A expectativa é seguirmos com essa forte parceria para fecharmos o ano em crescimento, com um envolvimento direto dos corretores em nossas decisões estratégicas. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para enfrentar os desafios e explorar novas oportunidades de crescimento”, destacou Raphael Bauer, da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Da esquerda para direita, Braz Romildo Fernandes, vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber, presidente do Sincor-SP, Oscar Celada, CEO de Negócios, Raphael Bauer, Diretor Comercial Canal Corretor, Jonson Marques, Diretor Territorial São Paulo e Edson Lasse Fecher, 1º Tesoureiro do Sincor-SP