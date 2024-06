VOKAN participa do Catarina Aviation Show com soluções personalizadas para seguros de aeronaves

A VOKAN Seguros, corretora superespecializada no mercado aeronáutico e marítimo, marca presença no evento, que se estende até dia 15 de junho – Um dos mais importantes e sofisticados circuitos da aviação geral recebe, esta semana, o Catarina Aviation Show, com 49 expositores e mais de 5 mil visitantes. A VOKAN Seguros vai expor no evento, com estande próprio, mostrando suas soluções personalizadas e atendimento exclusivo para aeronaves e embarcações.

A VOKAN tem consolidado suas participações em feiras nacionais e internacionais neste ano. Para Camila Diniz, diretora comercial, o Catarina traz expectativa de grandes negócios. “Considerado o aeroporto mais glamouroso do interior de São Paulo, iremos encontrar nossos clientes, rever amigos e mostrar nosso conceito boutique de atendimento, que combina com as expectativas dos participantes deste evento.”

Camila afirma que o mercado superaquecido tem exigido maior gestão de risco na hora de se contratar o seguro. “Precisamos orientar nossos clientes para ampliarmos a chances de aceitação do seguro, com margens competitivas e condições adequadas para aquela aeronave.” Com expertise no mercado internacional, a VOKAN também oferece o seguro da aeronave na importação, cobrindo inclusive os traslados internacionais, com uma equipe de especialistas à disposição para acompanhar e dar suporte durante todo o processo.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br