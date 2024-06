MAPFRE Brasil participa da 29ª Jornada Internacional Global Risks em Málaga

Evento discutiu temas relevantes do setor como, resseguros, resiliência de infraestruturas, Inteligência Artificial e veículos elétricos – A MAPFRE Brasil marcou presença na 29ª edição da Jornada Internacional Global Risks da MAPFRE, realizada em Málaga, na Espanha, entre os dias 5 e 7 de junho. O evento, organizado a cada dois anos pela unidade especializada em Grandes Riscos da companhia, reuniu mais de 450 participantes de todo o mundo.

Representando a regional brasileira, Oscar Celada, CEO de Negócios, Mauro Caetano, diretor-geral de Grandes Riscos e Givânia Silva, head comercial de brokers, participaram do encontro, reforçando a importância da presença da MAPFRE Brasil no cenário global de gestão de riscos.

“Participar dessas Jornadas é uma grande oportunidade para compartilhar conhecimentos na gestão de riscos, novas perspectivas de mercado e estreitar relações com clientes e brokers. A troca de experiências e a discussão de tendências são fundamentais para a evolução do nosso setor e o Brasil é protagonista nessas discussões”, disse Oscar Celada ao destacar a relevância do evento.

Com o lema “As oportunidades de um presente em Revolução”, a programação técnica do evento abordou temas relevantes como, resseguros, resiliência de infraestruturas, tendências de cativas, programas de benefícios para empregados, o setor espacial, inteligência artificial, indústria mineradora, veículos elétricos, serviços de engenharia de riscos e tendências das insurtech. O evento contou ainda com a participação de moderadores e palestrantes internacionais, incluindo membros da MAPFRE, MAPFRE Global Risks e representantes das multinacionais como Telefonica, Capstone Copper Corp, Hispasat, Galp, Odiseia, Sapphire, MetrôRio e Ferrovial.

A agenda social também foi destaque, proporcionando momentos de networking e confraternização. O coquetel de boas-vindas foi realizado no histórico Castelo de Gibralfaro, do século XIV, e o jantar de gala no Museu do Automóvel e da Moda de Málaga, cercado por carros clássicos e trajes de diferentes épocas.

Eduardo Pérez de Lema, presidente da MAPFRE Global Risks, deu as boas-vindas aos participantes pela primeira vez em seu novo cargo. Já o CEO da MAPFRE Global Risks, Bosco Francoy, atuou como anfitrião, encerrando o evento com um resumo das conclusões do encontro. A abertura do evento contou com a participação de José Manuel Inchausti, primeiro vice-presidente da MAPFRE e do prefeito de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.