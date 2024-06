Justos lança campanha para corretores parceiros que reconhece e premia cada nova apólice vendida

A Justos, empresa de seguro auto que usa inteligência artificial, tecnologia e design para oferecer um serviço prático que recompensa motoristas conscientes, acaba de lançar a campanha “Acelera com a Justos” para reconhecer e premiar os corretores parceiros por cada nova apólice vendida. Entre junho e dezembro de 2024, a campanha irá bonificar os corretores parceiros a cada nova apólice de seguro vendida. Cada bilhete de seguro sem classe de bônus irá gerar R$ 50,00 de premiação e cada bilhete vendido com classe de bônus irá gerar R$100,00. Podem participar da ação todos os corretores parceiros da startup que estiverem devidamente cadastrados e ativos durante o período da campanha.

As bonificações serão pagas por cada nova venda de seguro auto realizada pelo corretor, considerando que o valor será pago para o primeiro bilhete mensal por cliente e o mesmo deve estar ativo no momento da apuração, três meses após a venda.

Para garantir a participação na ação é obrigatório que o corretor mantenha seus dados pessoais válidos e atualizados no Portal do Corretor da Justos, que esses poderão ser utilizados para a disponibilização dos prêmios. Para fazer parte basta preencher o cadastro no link: https://app.pipefy.com/public/form/Hz7lHZXB

“Sabemos do papel central dos corretores no ecossistema de seguros e essa é uma maneira de estarmos cada vez mais próximos deles, dando todo o suporte necessário para que ofereçam a melhor opção para seus clientes”, celebra Felipe Genovesi, Diretor de Vendas e Parcerias da Justos.

Diferenciais da Justos

Agilidade e flexibilidade para quem usa seguro auto é um valor inegociável da Justos. E isso vale também para os parceiros mais importantes da startup: os corretores e corretoras. A Justos oferece seguro total com cobertura para desastres naturais; aceita carros com valor FIPE de até R$ 250 mil e com até 20 anos. As cobranças são mensais, oferecendo maior flexibilidade para o cliente final.

O aplicativo da empresa permite que os corretores tenham acesso a uma opção de seguro auto completo e confiável. Assim, o processo de cotação leva menos de cinco minutos. A vistoria do veículo tanto para contratação do seguro, como para abrir um sinistro, acontece de maneira digital. Ainda em relação à assistência, a Justos oferece reparo de vidros com a AutoGlass, tem opção de carro reserva com Localiza ou Uber e oferece serviço de assistência disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.