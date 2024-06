CVG-RJ celebra aniversário com missa em ação de graças

Clube comemora 58 anos

O presidente e a diretoria do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) convidam associados, demais profissionais do mercado, parceiros e amigos para a missa em ação de graças pelos seus 58 anos, que será realizada no dia 28 de junho, às 11 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio.



Contamos com a presença de todas e todos, nesse momento especial de fé, união e gratidão por celebrarmos mais um ano na história do CVG-RJ, que mantém viva sua missão de estimular o desenvolvimento do segmento Vida no mercado de seguros brasileiro.

Evento: Missa de 58 anos do CVG-RJ

Dia: 28 de junho de 2024

Horário: 11 horas

Endereço: Igreja Nossa Senhora do Carmo, Rua Sete de Setembro, 14, Centro do Rio de Janeiro.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.



Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.