Velox oferece Universidade Corporativa, com aprendizagem contínua, além de suporte a franqueados e clientes

A franquia de soluções financeiras se destaca por oferecer treinamentos contínuos, canais de atendimento diretos, suporte individualizado e, ainda, auxiliar no marketing dos franqueados – No competitivo mercado de franquias, oferecer suporte robusto aos franqueados tornou-se um fator diferencial para o sucesso de uma rede. As franqueadoras que investem em treinamentos de alta qualidade e proporcionam uma estrutura de suporte sólida garantem não apenas a eficiência na operação, mas também a satisfação de seus parceiros de negócios.

Um exemplo de destaque nesse cenário é a Velox Soluções Financeiras, que vem conquistando espaço no setor de seguros e crédito ao oferecer uma rede de suporte abrangente para seus franqueados e clientes. Além disso, a empresa aposta na sua Universidade Corporativa como uma ferramenta estratégica para capacitação contínua.

A importância do suporte e da capacitação contínua

Franqueados precisam de ferramentas e treinamentos que os ajudem a operar de forma eficiente e a manterem-se atualizados sobre as inovações do mercado. Neste sentido, a Universidade Corporativa da Velox surge como um componente chave de seu modelo de suporte. Mario Sergio, CEO e fundador da rede, explica que a Velox desenvolveu uma plataforma repleta de conteúdos comerciais e operacionais, atualizada frequentemente com base nas mudanças do setor. “A Universidade Velox é abastecida com frequência com todas as informações e alterações comerciais e operacionais, de acordo com informativos das Instituições Financeiras. São inúmeros módulos com textos e vídeos de todos os produtos comercializados pela Velox.”

Segundo Mario, a partir do momento que o franqueado adquire sua unidade, ele passa a ter acesso a treinamentos especializados, como o “Faixa Preta” e o “Treinamento de Novas Unidades”, com duração de cerca de duas semanas. Este período dá a oportunidade de conhecer a fundo os produtos e as operações da Velox.

A universidade oferece flexibilidade aos franqueados, com aulas disponíveis on-line e materiais acessíveis a qualquer momento, em um método de aprendizado contínuo. “Temos uma sistemática contínua de treinamentos e também criamos as comunidades de cada produto, onde são discutidas as formas de venda, captação, orientações com profissionais de longa experiência no mercado, ajudando assim à absorção teórica e prática (venda).”

Um suporte completo para franqueados e clientes

Parte do sucesso da Velox no setor de soluções financeiras está no seu sistema de suporte completo, que vai muito além da capacitação. A rede oferece canais de comunicação diversificados, como a TV Velox e sua intranet, garantindo que franqueados estejam sempre bem informados sobre as operações e as novidades do mercado.

“A TV Velox é um canal de comunicação direto com nossas Unidades, utilizada para transmitir vídeos, comunicados, treinamentos, informações institucionais, indicadores de desempenho e outras informações relevantes aos nossos franqueados”, conta Mario Sergio.

Além disso, a empresa conta com especialistas que estão disponíveis para responder dúvidas e fornecer suporte individualizado quando necessário. Este suporte ativo acontece por meio de uma ferramenta de comunicação própria integrada ao whatsapp, que proporciona conversas em tempo real e alinhamento estratégico constante e contínuo com todos os setores da empresa.

Diferenciais da Velox no mercado

Outro diferencial da Velox está no fato de seu suporte se estender aos clientes dos franqueados, especialmente no segmento de consórcios. O programa “Juntos vendemos mais” é um exemplo disso, no qual profissionais da Velox entram em contato diretamente com os clientes para impulsionar as vendas, aumentando, assim, a remuneração dos franqueados. “Esse é um canal exclusivo que tem sido fundamental para alavancar os resultados das unidades”, comenta o CEO da empresa​.

O franqueado Velox também ganha suporte na área de marketing, visto que a franqueadora disponibiliza materiais gráficos e ferramentas de publicidade – que envolve desde a criação de landing pages e redes sociais até a produção de conteúdo (imagens para Feed, Stories, vídeos para Reels e todos os textos e legendas). Desta forma, os franqueados conseguem promover suas unidades de forma eficaz.

Com uma estrutura robusta e uma série de canais de comunicação, a empresa garante que seus franqueados estejam sempre bem preparados para enfrentar os desafios do mercado. A Velox, ainda, oferece um plantão de atendimento que acontece de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h.

Sobre a Velox Soluções Financeiras

A Velox Soluções Financeiras nasceu em 2017, na cidade de São José do Rio Preto/SP, com atuação no mercado de seguros e créditos no modelo de licenciamento. Em outubro de 2023, após seu grande sucesso com mais de 900 unidades licenciadas, a marca iniciou sua expansão pelo franchising. O Grupo ainda possui marcas no segmento de energia solar, corretora de seguros, formatação de novas franquias e de gestão de negócios. A Velox conta com modelo de negócio Home Office e Store, com investimento inicial a partir de R$ 19.900 e retorno do investimento entre 3 a 18 meses. www.veloxsolucoesfinanceiras.com.br

Foto: Mario Sergio, CEO e fundador da rede