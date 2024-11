Quedas e acidentes representam mais de 60% dos acionamentos de seguros para bikes, diz levantamento

Dados do Clube Santuu, empresa pioneira no ramo, mostram que danos acidentais superam amplamente furtos e roubos – A contratação de seguros para bicicleta tem crescido de forma expressiva no País. Atualmente, são cerca de 100 mil bikes protegidas no Brasil, de acordo com a Federação Nacional de Seguradoras Gerais (FenSeg). Mas, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a principal causa de acionamento do seguro não são roubos e furtos.

Um levantamento realizado pelo Clube Santuu, empresa pioneira e líder de mercado com cerca de 25 mil bicicletas seguradas em seu portfólio, aponta que os danos acidentais representam a maior fatia dos sinistros. Entre abril de 2020 e outubro de 2024, 62% dos acionamentos da empresa se deram por danos acidentais, como quedas, batidas e outros acidentes.

Bem atrás aparecem os furtos qualificados, com 21%, e os roubos, com 17% dos casos. Segundo Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu, muitos dos sinistros ocorrem por situações do cotidiano, como passar em um buraco de rua ou entrar na garagem com a bicicleta no rack superior do carro e batê-la no teto.

“Em geral, os ciclistas fazem seguro de bike com medo de roubos e furtos. Mas essas quedas e pequenos acidentes são, de longe, o principal motivo para abertura de sinistros.”, conta Del Claro.

Marina Jacob, cliente do Clube Santuu desde o ano passado, precisou do seguro ao sofrer uma queda em uma ciclovia. “Comigo não aconteceu nada, mas com a bike aconteceu de tudo: o quadro quebrou no meio e o freio também teve algumas avarias. O pessoal do Clube Santuu conseguiu repor as peças, e eu tive um acompanhamento integral”, diz.

Bikes de todos os valores podem ter seguro

O CEO do Clube Santuu lembra também que tem aumentado o número de apólices para bicicletas de custo mais baixo, o que tem ajudado a dinamizar o mercado. “Temos, em nosso portfólio, desde bicicletas que custam o preço de um carro novo até aquelas mais populares. Em muitos casos, já seguramos bicicletas de menos de R$ 1 mil”, relata Del Claro.

O executivo lembra ainda que o seguro de bike tem um dos maiores potenciais do mercado. “Temos uma frota circulante de 40 milhões de bicicletas, porém apenas uma pequena parcela é segurada. Há uma margem enorme para crescer. O Clube Santuu foi pioneiro entre as seguradoras especializadas para bike e buscamos aperfeiçoar sempre o serviço e mostrar a importância desse tipo de seguro para o ciclista”, finaliza.

Sobre o Clube Santuu

O Clube Santuu é um clube de serviços para ciclistas. Uma plataforma que oferece o que tem de melhor para bike: seguro, consórcio, financiamento, bike travel, SOS Bike, pontos de apoio, eventos, concierge do pedal, rede de descontos e muito mais. Criado por ciclistas amantes do pedal, o Clube Santuu foi concebido como um ecossistema da bike, para fazer conexões, estabelecer parcerias e desenvolver serviços inovadores. De ciclista para ciclista.