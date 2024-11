AXA no Brasil oferece condições especiais e promoções no Super Novembro

Seguradora contempla todos os seus públicos em ações durante todo o mês – Com o intuito de promover ações que tragam benefícios não apenas para seus clientes, mas também para corretores e colaboradores, a AXA no Brasil prepara uma série de vantagens no seu Super Novembro. Durante todo o mês, a seguradora terá condições de pagamento facilitadas, oferta de brindes, vouchers para serviços e extensão de benefícios.

Para os clientes do Seguro Empresarial, a empresa oferece um parcelamento mais amplo para apólices contratadas em novembro, com pagamento em até 10 vezes sem juros. Já as novas apólices do Auto Frota recebem um voucher para cristalização do para-brisa e polimento dos faróis de todos os veículos da frota, em uma ação realizada em parceria com a Maxpar Assistências, empresa do Grupo Autoglass. A companhia também vai dobrar a vigência do Clube de Descontos para clientes que contratarem seu seguro até 30 de novembro. Assim, os segurados terão acesso a descontos em uma série de serviços e produtos por mais um ano.

Os corretores também são contemplados no Super Novembro: após o sucesso em outubro, a distribuição de brindes ao girar a roleta foi prorrogada, sujeita à disponibilidade. Para concorrer, o corretor precisa assistir a um dos conteúdos disponíveis no Meu Mundo AXA ou personalizar uma das peças de produtos na plataforma.

Os colaboradores da AXA também terão acesso a uma plataforma exclusiva que oferece condições especiais à mais de 200 marcas e milhares de restaurantes.

“No Super Novembro, queremos fortalecer nossa conexão com clientes, corretores e colaboradores. Essas iniciativas refletem nosso compromisso em proporcionar experiências completas e agregar valor real a cada parceria,” destaca Danielle Fagaraz, Diretora Comercial Digital, Marketing e Clientes da AXA no Brasil.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 110 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 94 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Danielle Fagaraz, Diretora Comercial Digital, Marketing e Clientes da AXA no Brasil.