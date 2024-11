MAWDY marca presença no CQCS Insurtech & Inovação2024

Evento terá como tema central “As Inteligências do Seguro” e será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, em São Paulo. A MAWDY, divisão de assistências do grupo segurador MAPFRE, estará presente na 6ª edição do CQCS Insurtech & Inovação, um dos maiores eventos de inovação em seguros da América Latina, que terá como tema central em 2024 “As Inteligências do Seguro”. O evento será realizado entre os dias 12 e 13 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

Neste ano, Fabiano Sardá, Diretor Geral da divisão de assistências, será palestrante no painel “O Futuro do Seguro e UX”. O executivo irá comentar sobre o papel central da assistência 24 horas no futuro do setor de seguros, destacando a importância de uma jornada fluída e personalizada para o consumidor. “O mercado de serviços e assistências tem o compromisso de complementar o mercado de seguros. Buscamos sempre ir atrás de novas soluções para atender às necessidades dos consumidores, proporcionando uma experiência única e inovadora”, afirma Sardá. “Estamos entusiasmados em compartilhar a nossa visão e contribuir para o desenvolvimento do setor durante o CQCS Insurtech & Inovação 2024, que reúne seguradoras, insurtechs, corretores e investidores para uma ampla discussão sobre os temas mais relevantes do segmento”, reforça o executivo.

A MAWDY, que é patrocinadora do evento por mais um ano, contará com um estande exclusivo para mostrar soluções que complementam o mercado de seguros e inovam o setor de assistências, proporcionando experiências acolhedoras e personalizadas para cada cliente.

“Estamos muito satisfeitos em participar por mais um ano de um dos eventos mais relevantes do setor, com temas que estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, como inovação e tecnologia, visando resultados mais ágeis e eficientes. Quem for até nosso estande encontrará soluções e metodologias que estamos desenvolvendo cada vez mais baseadas na digitalização, por meio de serviços abrangem desde saúde e bem-estar até assistências de lifestyle e rural, distribuídos por canais B2B e B2B2C”, destaca Ana Claudia Calil, diretora comercial da MAWDY.

A expectativa é que o CQCS Insurtech & Inovação reúna mais de 3 mil pessoas em um ambiente de aprendizagem, negócios e inovação em seguros e já conta com mais de 150 palestrantes confirmados, distribuídos em seus mais de 48 painéis. Para inscrições ou mais informações sobre o evento , acesse o site oficial por meio deste link.

Sobre a MAWDY – É a unidade de assistência do Grupo MAPFRE. Até 2023 conhecida como MAPFRE Assistência, MAWDY é uma empresa global que opera em 23 países, com presença principalmente na América Latina e Europa, e conta com +2.000 funcionários. Em 2023, a MAWDY faturou 472 milhões de euros e prestou 3,9 milhões de assistências globalmente. MAWDY é especializada em modelos de distribuição digitais com sócios e empresas de diversos setores, a que proporciona serviços e soluções que vão mais além do seguro e complementam a oferta de seus parceiros de negócio. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Fabiano Sardá, diretor geral da MAWDY e Ana Claudia Calil, diretora comercial da MAWDY