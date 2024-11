Edição Especial do JCS homenageia os 90 anos do Sincor-SP

A edição especial nº 484 do Jornal dos Corretores de Seguros (JCS) apresenta uma retrospectiva dos 90 anos do Sincor-SP, revisitando os principais momentos da história da entidade, desde o primeiro escritório no edifício Martinelli até as ações atuais. A versão impressa está sendo distribuída a todos os associados e a digital está disponível aqui:

https://www.sincor.org.br/jcs/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/jcs2024_ed484_especial_-90-anos_web_2.pdf

A publicação mostra a relevância e o legado do Sincor-SP no setor de seguros, além de todo o trabalho realizado em prol da categoria. Ela também inclui mensagens de grandes players do mercado de seguros, que compartilham suas visões sobre as conquistas alcançadas ao longo das décadas.

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, agradece e parabeniza todos que ao longo desses 90 anos atuaram e atuam nas diversas gestões da instituição. “Atualmente, somos mais de 300 profissionais que se dedicam à evolução dos corretores de seguros: presidente, diretores executivos, suplentes, vice-presidentes, diretores regionais e coordenadores, membros e assistentes de comissões, que renunciam às suas atividades para se dedicar à nossa categoria. Além do nosso time de quase 100 colaboradores. E, claro, todos os profissionais que fizeram tudo isso nas gestões anteriores a esta. Nada se faz sozinho. Nada se faz com pouco esforço. Vamos avançar: unidos para proteger, juntos para existir”, concluiu com referência ao mote utilizado pela entidade. (Fonte: Sincor-SP)