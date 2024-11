Bradesco Seguros lança produto para PME e MEI

A Bradesco Seguros está lançando os produtos “Bradesco Empresarial PME” e “Bradesco Empresarial MEI” para oferecer soluções mais competitivas e atualizadas aos segmentos de Pequenas e Médias Empresas (PME) e Microempreendedores Individuais (MEI). Com planos pré-moldados e simples contratação, não exigem inspeção de risco, proporcionando experiência ágil e intuitiva para os consumidores.

“A novidade é destinada a correntistas do Banco Bradesco, proprietários de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços pertencentes aos segmentos PME e MEI. O Bradesco Empresarial PME é uma evolução do Simpli Empresa, agora expandido para novos públicos – são mais de 50 novas atividades amparadas pelo produto -, enquanto o Bradesco Empresarial MEI oferece uma tabela única com três planos disponíveis para microempreendedores”, destaca Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da companhia.

O “Bradesco Empresarial PME” é segmentado em 9 grupos de atividades, incluindo Saúde e Beleza, Alimentação, Turismo e Hospedagem, Vestuário e Acessórios, Comércio, Educação, Entretenimento e Religião, Escritórios, Casa e Construção, e Automotivos. Ambos os produtos incluem coberturas básicas para Incêndio, Queda de Raio e Explosão, além de coberturas acessórias como Danos Elétricos, Vendaval, Roubo, Despesas Fixas, Diária e Perda ou Pagamento de Aluguel. Os produtos também oferecem assistência para Chaveiro, Mão de Obra Hidráulica e Elétrica, Limpeza de Imóvel, Vidraceiro e Vigilante.

Os clientes poderão pagar por meio de débito em conta corrente (Bradesco), pix, cartão de crédito (com parcelamento de até 10x sem juros) e boleto (1ª e demais débito em conta). A contratação será realizada por meio de uma jornada digital na plataforma integrada já utilizada pelos corretores. Com esses lançamentos, a Bradesco Auto/RE visa fortalecer sua presença nos segmentos PME e MEI, oferecendo produtos adaptados às necessidades específicas desses mercados e garantindo uma proteção abrangente e acessível.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/24) e de R$ 713 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,8% (até ago/24) em market share de automóveis no mercado e 15,8% (até ago/24) de market share em residencial.

Foto: Raquel Cerqueira, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros