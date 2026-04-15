Veja como foi a participação da Susep na 2ª Reunião Técnica do Na Ponta do Lápis

Encontro organizado pelo Ministério da Educação aconteceu entre os dias 8 e 9 de abril, em Brasília – A Superintendência de Seguros Privados (Susep), na condição de membro do comitê estratégico do programa Na Ponta do Lápis e atual Presidente do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, participou, entre os dias 8 e 9 de abril, da2ª Reunião Técnica do programa Na Ponta do Lápis, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

O objetivo do encontro foi articular e orientar redes municipais e estaduais de ensino quanto à implementação da política de educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária na educação básica.

O Coordenador-Geral de Estudos Econômicos da Susep, Paulo Miller, participou da cerimônia de abertura do evento e de outros dois painéis que tiveram como tema “Ações articuladas em educação financeira” e “Ações articuladas em educação fiscal, previdenciária e securitária”.

No primeiro painel, Miller falou sobre a 13ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que será realizada entre os dias 18 e 24 de maio, divulgando o site da Semana ENEF e convidando a todos a realizarem ou participarem de iniciativas durante a programação. No segundo painel, falou sobre a importância do ensino de conceitos de educação securitária na educação básica, como riscos e mutualismo.

A Coordenadora de Educação Financeira da Susep, Cíntia Gonçalves, também participou dos dois dias do evento, tirando dúvidas dos participantes. A Coordenação de Educação Financeira foi recentemente criada, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento e a promoção de ações de educação financeira, securitária e previdenciária, a produção de conteúdos informativos ao público e o apoio a iniciativas voltadas ao fortalecimento da transparência e da proteção do consumidor dos mercados supervisionados pela Susep.

Sobre o programa Na Ponta do Lápis

O programa Na Ponta do Lápis constitui-se em um conjunto de ações destinadas à consolidação de esforços para a educação financeira, fiscal, previdenciária e securitária na educação básica. Desenvolvido pelo MEC, o Programa visa apoiar e fortalecer a implementação dos temas transversais contemporâneos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que compõem a macroárea “Economia”.

A iniciativa busca auxiliar crianças, adolescentes, jovens e adultos a compreenderem conceitos básicos de economia e de finanças, contribuindo para uma leitura crítica e incentivando decisões que beneficiem tanto o bem-estar individual quanto o bem-estar comum.

O objetivo do programa é fazer com que estudantes aprendam, no dia a dia, sobre impostos, geração de renda, consumo consciente, planejamento financeiro e outros conceitos, para promover autonomia e consciência na participação econômica. O programa investe na construção da cidadania ao incentivar uma relação responsável com o dinheiro e com o consumo e ao realizar debates sobre temas que afetam a experiência de vida e os projetos de futuro dos estudantes.

Sobre a Semana ENEF

Desde 2014, a Semana ENEF tem se consolidado como um evento nacional de referência na promoção da educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. Reunindo diversas iniciativas gratuitas em todo o Brasil, em 2026 seu foco principal será discutir com os cidadãos sobre as possibilidades de escolhas financeiras que impactarão o futuro e que podem trazer mais prosperidade neste tempo, tanto para prover sustento quanto para realizar sonhos.

Durante a semana, poderão ser promovidas atividades que tratem de temas como, por exemplo: planejamento para a longevidade, longevidade com qualidade, prosperidade como construção, autonomia e tomada de decisão, inclusão e acesso ao conhecimento, e prevenção e segurança financeira.

Acesse o site da Semana ENEF para saber mais sobre essa iniciativa.

Sobre o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF)

Criado em 2020, o FBEF coordena a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e promove ações colaborativas para elevar o nível de letramento financeiro no Brasil. Sua presidência é rotativa, e, no início de 2026, está sendo exercida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A ENEF tem foco em iniciativas, projetos e programas realizados pelos integrantes do Fórum, tanto de forma individual quanto por meio de parcerias com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.

Além da Susep, compõem o Fórum:

Banco Central do Brasil (BCB);

Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (STN);

Ministério da Previdência Social (MPS);

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC);

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon);

Ministério da Educação (MEC).