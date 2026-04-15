Brasil ganha mais de 1,3 milhão de Beneficiários de Planos Odontológicos em um ano, aponta ANS

O número de Beneficiários de Planos Odontológicos no Brasil chegou a 35,7 milhões em Fevereiro de 2026, com a entrada de mais de 1,3 milhão de pessoas em 12 meses — alta de 8,37%, segundo dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O crescimento foi puxado principalmente pelos Planos Coletivos Empresariais, que ampliaram sua participação para 74,8% do total de Beneficiários, somando 26,7 milhões, e consolidando o segmento como um dos principais vetores de expansão da Saúde Suplementar no país.

O movimento acompanha a dinâmica do mercado de trabalho formal e o fortalecimento dos benefícios corporativos. Hoje, os Planos Odontológicos estão diretamente conectados às estratégias de atração e retenção de talentos, com potencial de ampliação inclusive para dependentes.

Outras modalidades também avançaram. Os Planos Individuais ou Familiares registraram 5,74 milhões de Beneficiários, com crescimento de 16,1%, enquanto os Planos Coletivos por Adesão alcançaram 3,24 milhões, alta de 9,1%.

Para Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, Entidade que representa 73% do mercado de Planos Odontológicos, o movimento reforça uma mudança estrutural no Setor. “O crescimento dos Planos Empresariais reflete uma maior conscientização das Empresas e dos Colaboradores sobre a importância da Saúde Bucal como parte da Saúde integral. Esse modelo amplia o acesso, traz previsibilidade de custos e estimula a Prevenção e o Cuidado contínuo, gerando valor tanto para o Beneficiário quanto para o Contratante. Não por acaso, os Planos Coletivos Empresariais vêm ganhando protagonismo e já representam quase 75% do total de Beneficiários.”

Na análise regional, quatro estados concentraram os maiores avanços em: Rio Grande do Sul (+ 8,14%), Espirito Santo (+7,96%), Distrito Federal (+7,79%) e Piauí (+ 7,01%), refletindo maior dinamismo econômico e formalização do emprego nas diversas regiões do país.

Para o Presidente da SINOG, esse crescimento também sinaliza uma mudança cultural no comportamento da população. “O aumento no número de Beneficiários está diretamente ligado à maior Conscientização sobre Prevenção e a queda dos índices de desemprego. A Saúde Bucal impacta a Saúde geral e os Planos Odontológicos se consolidam como uma alternativa acessível, com mensalidades médias em torno de R$ 20, ampliando o acesso a cuidados contínuos e de qualidade.”

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 35 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das Empresas junto à classe Odontológica. É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que está em sua 6ª Edição, com objetivo de ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do SIMPLO, que após 19 Edições passa para o Congresso SINOG, atualmente em sua 2ª Edição, como o maior Congresso focado em Planos Odontológicos da América Latina.

Foto: Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG