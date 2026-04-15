Susep destaca papel do setor de seguros diante de riscos climáticos e econômicos

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Superintendente Alessandro Octaviani, participou da abertura do Hackathon de Seguros promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), realizado entre os dias 13 e 17 de abril. O evento reúne estudantes de graduação para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas ao setor de seguros.

No primeiro dia do evento, Octaviani destacou o papel do mercado de seguros na promoção da resiliência econômica, especialmente diante do aumento dos riscos climáticos e dos desafios estruturais do país.

Durante sua participação, o superintendente apresentou a atuação da Susep na supervisão e regulação dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, ressaltando a importância de garantir a solidez do sistema e a proteção dos consumidores. Destacou, ainda, que o setor supervisionado pela autarquia administra cerca de R$ 2 trilhões em provisões técnicas.

Octaviani também chamou atenção para a baixa penetração do seguro no Brasil e seus impactos em situações de eventos extremos, ressaltando a necessidade de ampliação da cobertura como forma de reduzir vulnerabilidades econômicas. Afirmou que o país precisa desenvolver mecanismos de resiliência mais sofisticados, capazes de responder rapidamente a choques econômicos e ambientais sem comprometer a sustentabilidade fiscal e o desenvolvimento de longo prazo.

Ao final, o superintendente reforçou a importância da inovação e do ambiente regulatório para o desenvolvimento do setor. Segundo ele, foram promovidas “as maiores mudanças normativas dos últimos 60 anos”, incluindo a nova Lei do Contrato de Seguro e a ampliação do mercado para novos entrantes, como as cooperativas e as associações de proteção patrimonial mutualista.

Foto: Superintendente Alessandro Octaviani participou da abertura do Hackathon de seguros realizado pela FGV