Delphos Serviços Técnicos S.A. anuncia transição planejada em sua Presidência

A Delphos Serviços Técnicos S.A. anuncia a implementação de uma transição planejada em sua Presidência, em linha com seu processo de governança e com o compromisso histórico da companhia com a continuidade, a solidez institucional e a perenidade de sua atuação no mercado segurador brasileiro – A partir de maio de 2026, Elisabete Joana Bazana Prado concluirá sua atuação na Presidência da companhia, após 45 anos de trajetória na empresa. Durante esse período, Elisabete teve papel central na consolidação da Delphos como referência em serviços técnicos e soluções especializadas para o mercado segurador, contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento da organização, a expansão de sua atuação e a construção de relações duradouras com clientes, seguradoras e parceiros.

Como parte desse processo, os acionistas deliberaram pela indicação de Nélio Brochado Alvarez para sucedê-la na Presidência, com posse prevista para maio de 2026, após a conclusão dos trâmites societários aplicáveis. Com mais de 40 anos de trajetória na companhia, Nélio reúne ampla experiência nas áreas de operações, tecnologia e relacionamento com clientes, além de reconhecida atuação junto ao mercado segurador, o que reforça sua capacidade de conduzir a Delphos em seu novo ciclo de desenvolvimento.

Compromisso – A transição vem sendo conduzida de forma estruturada e gradual, com foco na transferência de conhecimento, na continuidade dos projetos em andamento, na preservação da cultura organizacional e na manutenção do padrão de excelência que caracteriza a atuação da companhia.

Com esse movimento, a Delphos reafirma seu compromisso de longo prazo com o mercado segurador brasileiro e com a entrega de soluções técnicas especializadas, inovação, eficiência operacional e relacionamento de confiança com seus clientes e parceiros, ao mesmo tempo em que valoriza o legado construído por Elisabete e se prepara para um novo ciclo sob a liderança de Nélio.

Ao longo de sua história, a trajetória da Delphos foi marcada por especialização, credibilidade e compromisso com o mercado segurador. Elisabete Prado teve um papel extremamente relevante nessa construção e deixa uma contribuição importante para a companhia. A indicação de Nélio reflete a continuidade desse trabalho, com segurança, experiência e profundo conhecimento da organização, de sua cultura e de seus clientes.

Sobre a Delphos | A Delphos Serviços Técnicos S.A. atua há 58 anos no mercado segurador brasileiro, oferecendo serviços técnicos e soluções especializadas para seguradoras, com foco em eficiência operacional, qualidade, inovação e relacionamento de longo prazo com seus clientes e parceiros.

Foto: Elisabete Prado e Nélio Brochado Alvarez]

*Divulgação