add promove evento sobre inteligência artificial para gestão de riscos nas seguradoras

Encontro discutiu como a IA pode fortalecer governança, melhorar a tomada de decisão e ampliar a capacidade do setor de ajudar segurados a evitar ou mitigar perdas – Nesta terça-feira (14.4), a add – parceira estratégica no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado de seguros – realizou um evento emSão Paulo para debater a utilização da inteligência artificial para gestão de riscos. O encontro, que leva o nome “Café com Risco”, contou com a presença de executivos e representantes de áreas de riscos de diversas seguradoras, como Akad, Allianz, Assurant, AXA, Ezze, HDI e Suhai, entre outras.

Em sua segunda edição, o evento discutiu de forma prática como a inteligência artificial (IA), o analytics e uma visão integrada de decisão podem gerarvalor real para o mercado segurador, desde a eficiência operacional até temas mais estruturais, como IFRS 17, ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), gestão de capital e o uso responsável dessa nova tecnologia.

Na abertura do encontro, Aldo Pires, CEO da add, destacou a importância do evento e do tema para o crescimento do mercado de seguros. “O Café com Riscofoi criado para promover conexões e discussões relevantes para o nosso setor e a inteligência artificial deixou de ser uma promessa para se tornar o motor central da gestão de riscos no mercado segurador”.

Segundo ele, a aplicação da IA nesse ecossistema é o que garante uma gestão de riscos precisa e escalável. “É essa camada de inteligência analítica que sustenta a governança dos dados e impulsiona a maturidade digital necessária para a nova era do setor. A capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real permite que as seguradoras não apenas antecipem cenários e fraudes, mas também personalizem suas ofertas”, completou.

Depois foi a vez de Ricardo Saponara, Advisory Risk, Fraud & Compliance LATAM da SAS, subir ao palco para ministrar a palestra. Especialista em risco, fraude e desenvolvimento de produtos, ele apresentou alguns exemplos de como a inteligência artificial transformou a gestão de riscos no mercado segurador ao unificar os processos decisórios.

“O setor de seguros vive um momento em que decisões tradicionalmente tratadas de forma separada — como precificação, subscrição, prevenção à fraude, compliance e gestão de solvência — precisam ser cada vez mais integradas. A inteligência artificial tem um papel estratégico nesse contexto, não apenas por automatizar processos, mas por ajudar as seguradoras a conectar dados, antecipar riscos, apoiar decisões mais consistentes e fortalecer a governança”, destacou.

Para ele, o setor de seguros está entrando em uma nova fase, em que a inteligência artificial deixa de apoiar apenas eficiência operacional e passaa exercer um papel estratégico na integração de decisões críticas, como precificação, subscrição, prevenção à fraude, compliance e gestão de solvência.

“A combinação entre IA e conectividade deve transformar o próprio modelo de atuação das seguradoras, permitindo abordagens mais preventivas e proativas, com monitoramento contínuo de riscos por meio de sensores, telemetria, satélites e redes de alta conectividade”, concluiu.

Sobre a add

Fundada em 1998, a add é uma empresa de tecnologia, referência em desenvolvimento e gestão de projetos, transformação digital ágil e outsourcing estratégico para seguradoras. Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Miami (EUA), a empresa oferece um portfólio amplo e flexível de soluções, abrangendo desde sistemas regulatórios até automação de processos e desenvolvimento rápido de produtos de seguros. Para saber mais, acesse https://somosadd.com.br.