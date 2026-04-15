Insurtech Brasil 2026 destaca inteligência artificial e reúne líderes de tecnologia das principais seguradoras do país

Executivos responsáveis por inovação, tecnologia e dados estarão entre palestrantes e participantes do evento, que acontece em 28 de maio, em São Paulo – A inteligência artificial será um dos principais temas do evento Insurtech Brasil 2026, que chega à sua 9ª edição consolidado como o principal encontro de tecnologia e inovação em seguros do país. Realizado no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento deve reunir mais de 1,5 mil participantes entre executivos de seguradoras, empresas de tecnologia, plataformas digitais e especialistas do setor.

Neste ano, a programação reforça o papel da inteligência artificial como um dos motores da transformação do mercado de seguros. O tema atravessa diferentes painéis do evento, abordando desde precificação e subscrição até sinistros, análise de dados e modernização de sistemas.

Outro destaque da edição é a presença crescente de CIOs, CTOs e líderes de inovação das principais seguradoras do país, que participarão tanto como palestrantes quanto como parte do público do evento. Entre os nomes já confirmados estão Mariano Chiavetti, vice-presidente de Tecnologia e Operações da Seguros SURA; Alfredo Lalia, CEO da Sompo; Daniel de Rosa, CIO, CTO e COO da Sompo; Adilson Lavrador, COO da Tokio Marine Seguradora; e Victor Horta, Chief Product Officer da Pier Seguradora.

Para José Prado, CEO do Insurtech Brasil, a presença dessas lideranças reflete o momento vivido pelo setor. “A tecnologia passou a ocupar um papel central na estratégia das seguradoras. Executivos responsáveis por tecnologia, dados e inovação estão cada vez mais envolvidos nas decisões de negócio, e isso se reflete também no perfil dos debates do evento”, afirma.

Segundo o executivo, o avanço da inteligência artificial tem acelerado mudanças estruturais no setor. “Hoje a discussão não é mais sobre se a tecnologia vai transformar o mercado de seguros, mas sobre como as empresas estão aplicando inteligência artificial, dados e novas arquiteturas tecnológicas para melhorar eficiência, precisão de risco e experiência do cliente.”

A edição de 2026 também tem atraído um número crescente de profissionais ligados a ciência de dados e analytics dentro das seguradoras, ampliando o perfil técnico da audiência e fortalecendo o evento como espaço de troca entre executivos do setor e empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para o mercado.

Na trilha dedicada à tecnologia em seguros, os debates abordam temas como modernização de sistemas core, arquitetura baseada em APIs, uso de inteligência artificial na precificação de seguros e novas formas de acelerar a inovação dentro das organizações.

Entre os painéis previstos estão discussões sobre plataformas de distribuição e modelos de Insurance as a Service, modernização de sistemas legados das seguradoras e aplicações de inteligência artificial na análise de risco. Também entram na agenda temas como desenvolvimento acelerado com IA, RPA e automação, além da modernização da arquitetura de dados para permitir analytics avançado e personalização de produtos.

Além do conteúdo técnico, o evento também se consolida como uma plataforma de networking qualificado, reunindo executivos responsáveis por tecnologia, inovação e transformação digital em seguradoras, além de empresas que desenvolvem soluções para o setor.

O evento Insurtech Brasil 2026 acontece no dia 28 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Confira mais informações em https://www.insurtechbrasil.com/