Vanesa Bustamante assume como vice-presidente de Tecnologia do Grupo HDI

O Grupo HDI anuncia Vanesa Bustamante como vice-presidente de Tecnologia. A movimentação reforça a estratégia da companhia de ampliar a eficiência operacional e aprimorar a jornada de clientes e parceiros no mercado de seguros.

Com trajetória sólida na organização, Vanesa atuava como diretora de Tecnologia, posição em que conduziu uma evolução estrutural da área, reforçando a TI como parceira estratégica do negócio. Sob sua liderança, a área ampliou sua relevância, assumindo papel central na execução de iniciativas prioritárias e na entrega de resultados para a companhia.

Entre os principais marcos desse período está o projeto Salesforce Unificado, que contribuiu para que o Grupo HDI fosse reconhecido entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI pelo IT Forum. A iniciativa simboliza a tecnologia como habilitadora de crescimento sustentável e diferencial competitivo, deixando de ocupar uma função de suporte para atuar como alavanca estratégica da operação.

A executiva se destaca por sua visão estratégica, excelência técnica e capacidade de articulação, promovendo uma atuação colaborativa, alinhada à cultura do Grupo HDI e orientada a resultados. Sua liderança é pautada pelo desenvolvimento de pessoas, inovação e entrega consistente de valor para o ecossistema da companhia.

“Assumir esse cargo é uma grande responsabilidade e uma enorme motivação. O nosso tempo é o recurso mais valioso que temos — e o único que não se recupera —, por isso precisamos investir no que realmente faz sentido. Liderar essa agenda, ao lado de pessoas tão comprometidas e com um propósito claro de evolução do nosso negócio, é algo que vale muito a pena. Meu compromisso é seguir fortalecendo a TI como motor estratégico de crescimento, inovação e excelência para nossos clientes e parceiros”, afirma Vanesa.