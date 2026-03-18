Setor supervisionado inicia 2026 estável e com crescimento nos seguros de pessoas

Arrecadação soma R$ 36,17 bilhões em janeiro, com destaque para seguro de vida e prestamista – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o Boletim Susep com os dados do mercado de seguros, previdência complementar aberta e capitalização referentes a janeiro de 2026.

No primeiro mês do ano, o setor supervisionado arrecadou R$ 36,17 bilhões, valor 0,51% superior, em termos nominais, ao registrado em janeiro de 2025, indicando estabilidade no início de 2026.

No período, as indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos à sociedade somaram R$ 21,71 bilhões.

Nos seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, as receitas totalizaram R$ 18,28 bilhões no mês, com crescimento nominal de 1,91% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Entre os seguros de danos, o seguro auto registrou crescimento nominal de 1,85% na comparação com janeiro de 2025.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida manteve trajetória de expansão, com crescimento nominal de 9,38% na comparação com o primeiro mês do ano passado. O seguro prestamista também apresentou desempenho relevante no segmento, com crescimento nominal de 20,05%.

Já nos produtos de acumulação, a arrecadação de contribuições superou o pagamento de benefícios e resgates em R$ 2,78 bilhões no mês.

A edição de janeiro do Boletim Susep também traz novos gráficos sobre a evolução das provisões técnicas do setor. As análises mostram a participação dessas provisões no Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos cinco anos e comparam o crescimento médio das provisões com o da economia no período, evidenciando expansão superior à do PIB.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de janeiro de 2026, disponível no site da Autarquia.

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2026