Participação da Allianz no 6º ConsegNNE reforça foco em parcerias e conexões estratégicas

Eduard Folch, presidente da companhia, destaca que o relacionamento próximo com corretores, a confiança e a inovação são essenciais para o setor de seguros – A 6ª edição do Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (ConsegNNE), realizado em Salvador, reuniu mais de 3 mil pessoas durante os dias 13 e 14 de março. Mais uma vez, a Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, esteve presente, representada por seu presidente Eduard Folch, pelo diretor executivo Comercial Nelson Veiga, pelo diretor Comercial Regional Norte e Nordeste Eduardo Fazio, além de membros do comitê executivo e gerentes regionais.

De acordo com os dados disponibilizados pela Susep, de janeiro a dezembro de 2025, a companhia está entre as cinco maiores seguradoras da região Norte e entre as sete principais na região Nordeste. O volume em prêmios da Allianz teve aumento de 36% no Norte, na comparação entre 2024 e 2025, e de 26% na região Nordeste, considerando o mesmo período. Durante sua participação no painel “A inovação construindo relacionamentos e negócios”, Eduard ressaltou a potência do mercado do Norte e do Nordeste, chamando a atenção para o dinamismo econômico dessas regiões. “O nosso compromisso é fortalecer parcerias e tornar o seguro cada vez mais acessível, simples, eficiente e alinhado às novas demandas”.

O executivo ainda salientou que o setor de seguros é um mercado de pessoas para pessoas. “A relação pessoal é a chave do nosso segmento. Só no mês de janeiro, realizamos mais de 20 mil visitas a corretores em todo o Brasil. Esse contato direto é um dos grandes diferenciais e a verdadeira riqueza do nosso trabalho. Estar próximo de corretores, assessorias e parceiros, compreender de perto suas necessidades e promover esse constante intercâmbio de ideias amplia nossa capacidade de inovar, intensifica alianças estratégicas e gera mais valor para todo o mercado”.

Sala de Negócios da Allianz Seguros

Nos dois dias do congresso, diretores da seguradora conduziram três painéis sobre os seguros de Vida, Transporte e Frota. Caio Souza, diretor de Vida, abordou o seguro de Vida como uma ferramenta de proteção financeira. Ele afirmou que a pessoa não compra o seguro, mas, sim, uma solução para o problema que enxerga hoje. “Por isso, na hora de ofertar uma apólice, precisamos buscar conexões com o momento de vida do cliente. Devemos oferecer soluções estratégicas de proteção, que não resolvam apenas questões de carinho e cuidado, mas também de desafios financeiros, como proteção de renda, alavancagem patrimonial e continuidade empresarial”.

Já Leandro Mihara, diretor de Transportes, e Egleson Ferreira, superintendente de Engenharia de Riscos da Allianz Commercial, apresentaram os benefícios do gerenciamento de risco nessa carteira e como a Allianz atua para reduzir perdas, aumentar a segurança operacional e apoiar os clientes com soluções técnicas e consultivas. “Do ponto A ao ponto B, muita coisa pode acontecer no caminho. O gerenciamento de risco une prevenção, monitoramento e reação, envolvendo pessoas, processos e tecnologia. Esse conjunto reduz a probabilidade e o impacto de perdas durante o trajeto, como roubo, avaria, extravio ou acidentes”, explica.

Ele reforça que a Allianz possui um dos melhores resultados operacionais do mercado no segmento de Transporte e está preparada para atender grandes, médias e pequenas operações, com apólices sob medida às mais variadas demandas, com precificação padronizada e inteligência de análise de dados a partir do histórico do cliente e do perfil de risco.

A diretora de Frotas, Livia Prata, mostra o seguro como diferencial competitivo. Ela destacou que apenas 30% da frota brasileira está protegida, o que representa uma grande oportunidade para o mercado segurador. “Mas esse avanço depende de tornar o seguro mais acessível, simples e flexível, desde a contratação até a gestão das apólices, pagamentos e renovações, transformando processos em experiências e clientes em parceiros de longo prazo. E é isso que a Allianz tem feito”, finaliza.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.



A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.