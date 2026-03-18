Grupo Bradesco Seguros reforça cultura de aprendizagem contínua em parceria com a Único Skill

Projeto disponibiliza licenças educacionais iniciais, focando na estratégia de desenvolvimento e retenção de talentos – O Grupo Bradesco Seguros anuncia uma parceria inédita com a Único Skill para o lançamento de uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de talentos. A ação contempla a disponibilização imediata de licenças educacionais, distribuídas entre as diretorias da companhia, como parte fundamental da estratégia de valorização e capacitação contínua de seus funcionários.

O modelo de participação é estruturado: os profissionais são indicados pelas lideranças com base em critérios de elegibilidade, performance e meritocracia. A proposta reforça o compromisso da seguradora com o reconhecimento interno e o plano de carreira de seu quadro de funcionários.

A plataforma Único Skill oferece acesso a um catálogo de mais de 26 mil cursos, incluindo graduações, pós-graduações, idiomas e mentorias, em instituições renomadas como FGV, USP, Insper, Mackenzie, Fundação Dom Cabral, Coursera e Columbia. O portfólio abrangente permite que o funcionário personalize sua jornada de aprendizagem de acordo com seu Plano de Desenvolvimento Individual, alinhado às necessidades de sua área.

Para Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros, o investimento em educação é um motor de competitividade. “Investir no desenvolvimento dos nossos profissionais é fortalecer o futuro da Bradesco Seguros, promovendo evolução constante e geração de valor para o negócio”, afirma a executiva. “Acreditamos na democratização do acesso ao conhecimento como um pilar fundamental para o crescimento sustentável da nossa organização.”

Com foco em escala e expansão, a iniciativa consolida a capacitação como um instrumento permanente de evolução organizacional e um diferencial estratégico no desenvolvimento e retenção de talentos no setor de seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Andrea Carrasco, Superintendente Sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros