Alper Seguros oficializa marca no Centro-Oeste com inauguração de filial em Lucas do Rio Verde (MT)

Após a aquisição da Reolon, companhia consolida unidade no Mato Grosso, reforçando a estratégia de expansão e foco no agronegócio brasileiro – A Alper Seguros, uma das maiores consultorias de seguros do país, oficializa este mês a inauguração de sua unidade em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A nova filial é fruto da integração da Reolon, corretora com quase três décadas de história no estado, adquirida pela companhia em 2025. O movimento marca a consolidação da Alper no coração do agronegócio brasileiro, unindo a expertise local a uma estrutura nacional de última geração.

A inauguração oficial marca o início de uma operação otimizada, que combina a solidez de uma corretora com presença nacional à agilidade técnica exigida pelo mercado mato-grossense. Além de levar soluções em seguros de ponta para a região, a Alper reforça seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico local.

“Nossos planos de expansão são arrojados e priorizam o desenvolvimento de talentos locais e a geração de novos empregos, reafirmando nosso compromisso com o crescimento próspero e sustentável de toda a região”, afirma Marcos Aurélio Couto, CEO da Alper Seguros

Com a consolidação, os clientes do Mato Grosso passam a contar com o suporte de uma estrutura robusta sem perder a essência do atendimento de proximidade. A equipe de especialistas permanece radicada na região, garantindo uma atuação ágil tanto na frente comercial quanto na gestão de sinistros.

Embora o agronegócio e as agroindústrias sejam o foco central e a vertical de maior expertise técnica da unidade, a atuação da Alper no estado será abrangente. A estrutura foi desenhada para ser a solução corporativa definitiva para diversos segmentos, incluindo o setor de serviços e as diversas cadeias produtivas que movimentam a economia local.

Metas e diferenciais

A Alper projeta um crescimento acelerado e consistente para a unidade de Lucas do Rio Verde, com metas estabelecidas em dois dígitos para o próximo biênio. Para alcançar esses objetivos, a prioridade será a personalização e a amplitude dos serviços e seguros que antes não eram atendidos pela Reolon.

“Atuaremos com foco total na integração de todas as nossas verticais para oferecer uma blindagem completa. Estamos preparados para entregar soluções que vão além do convencional, garantindo que cada operação — do campo ao setor corporativo — esteja protegida de ponta a ponta”, destaca Felipe Reolon, Diretor da unidade.

Histórico

Fundada em 1997, a Reolon construiu uma reputação sólida no maior estado produtor agropecuário do País, administrando mais de R$ 76 milhões em prêmios. Agora, sob a bandeira Alper, a unidade torna-se um pilar estratégico para a companhia, oferecendo um portfólio que inclui benefícios, frotas e soluções corporativas complexas.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

Foto: Marcos Aurélio Couto, CEO da Alper Seguros