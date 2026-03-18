Alper Seguros marcou presença na Avicom Conecta 2026 para fortalecer o agronegócio mineiro

Com a presença de Alessandro Barletta Gomes, diretor das filiais Minas e Centro-Oeste, a empresa reforçou seu compromisso com a gestão de riscos e inovação tecnológica na avicultura mineira – Consolidando sua estratégia de expansão e apoio ao setor produtivo, a Alper Seguros participou da AvicomConecta 2026 (Associação dos Avicultores Integrados do Centro Oeste de Minas). O evento, que aconteceu no dia 14 de março, no Espaço Fênix, em São Sebastião do Oeste, é um dos principais encontros da avicultura brasileira e reuniu centenas de participantes, incluindo produtores rurais, técnicos e empresários.

A Alper contou com um estande exclusivo no evento para apresentar suas soluções em gestão de riscos e seguros voltados para a cadeia avícola. A participação seguiu o modelo de sucesso adotado pela companhia em edições anteriores de feiras do setor, como a Avimig (Associação dos Avicultores de Minas Gerais), reforçando o compromisso da corretora com a proteção do produtor.

A frente da operação da Alper no evento esteve Alessandro Barletta Gomes, diretor das filiais da Alper Seguros no Centro-Oeste e Minas Gerais. Sua presença destacou a importância das regiões para a companhia e a necessidade de oferecer consultoria especializada em um setor que utiliza alta tecnologia e foca na sustentabilidade.

Para a diretoria da Alper, a participação em eventos como a Avicom Conecta é fundamental para estreitar o relacionamento com os tomadores de decisão:

“Participar do Avicom Connecta reforça o compromisso da Alper em estar próxima de setores estratégicos da economia brasileira. A avicultura é uma indústria extremamente relevante e dinâmica, e nossa presença no evento nos permitiu fortalecer o relacionamento com entidades, integradoras e produtores, além de apresentar soluções de seguros e gestão de riscos desenvolvidas especialmente para as necessidades desse setor”, afirmou o diretor representante da Alper.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.