Grupo Bradesco Seguros vence “Liga das Ligas” da AWS e é campeã latino-americana em desafio de IA generativa

Time de TI do Grupo conquista o topo da Builders League América Latina em competição de alta complexidade baseada no Amazon Bedrock AgentCorebg – A equipe GOAT.OPS, formada por Isaque Moutta, Patricia Freitas, Matheus Costa, Clayton Pereira, Igor Machado e Barbara Velasco, conquistou o título de grande campeã da AWS Builders League – Liga das Ligas, competição que reúne times de alta performance em tecnologia na América Latina.

Depois de vencer a Builders League em 2025, o time foi convidado para um desafio ainda maior: enfrentar os campeões das demais ligas da região em uma final. O tema escolhido pela AWS foi “IA Generativa”, dando continuidade ao foco da edição anterior e explorando os componentes do Amazon Bedrock AgentCore, plataforma que permite criar, implantar e operar agentes de IA em larga escala, sem a necessidade de gerenciar infraestrutura.

A competição foi marcada por alto nível de complexidade técnica e exigiu domínio de arquitetura, construção e operação de soluções baseadas em IA. Durante o desafio, a equipe utilizou recursos como o Amazon Q Developer, assistente de IA generativa, para acelerar etapas de desenvolvimento e otimizar processos, sempre combinando o potencial da tecnologia com validação e ajustes técnicos por parte dos participantes.

Para Alexandre Arias, Diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros, o reconhecimento reflete a maturidade técnica e a cultura de inovação da área. “A conquista mostra a força do nosso time e a capacidade de aplicar, na prática, tecnologias de ponta como IA generativa para resolver desafios complexos. Mais do que vencer uma competição, é uma demonstração do quanto estamos evoluindo em competências estratégicas para o futuro: com excelência técnica, colaboração e foco em entregar soluções com impacto real para o negócio”, comenta.

Além do desempenho técnico, o resultado também evidencia a capacidade de trabalho colaborativo e multidisciplinar, reunindo profissionais de diferentes frentes da TI com integração e agilidade ao longo de toda a jornada.

O Grupo Bradesco Seguros reforça seu compromisso com o desenvolvimento contínuo de talentos e com a adoção responsável de tecnologias emergentes, estimulando iniciativas que ampliem a capacitação das equipes e consolidem a companhia como referência em inovação no setor.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Alexandre Arias, Diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros