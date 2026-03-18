SulAmérica inaugura lounge ‘pé na areia’ dentro do Parque Villa-Lobos

A SulAmérica inaugurou o SulAmérica Lounge, um novo espaço dedicado à gastronomia e encontros sociais no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O espaço integra o projeto Orla TotalPass, que trouxe ao parque o conceito de praia, com calçadão, árvores e areia, para reunir oferecer lazer, convivência, cultura e esporte aos paulistanos.

No SulAmérica Lounge, os sabores ficam por conta da chef Alessandra Ramos, responsável pelo Hilda Botequim, que nasceu em 2017 na charmosa Vila Ipojuca, no alto da Lapa, unindo cultura e gastronomia brasileira. “Somos um bar e restaurante de alma brasileira e, que agora, está dando um novo passo com a abertura do lounge dentro do espaço SulAmérica. Para nós, é o sentimento de um filho que acaba de nascer – e já nasce grande, com a responsabilidade e o respeito de servir junto a uma marca renomada e centenária como a SulAmérica”, comemora Alessandra.

O espaço conta com um cardápio exclusivo para catering e funcionará a partir do meio-dia, aberto ao público para o almoço e jantar. Receberá também eventos corporativos e encontros, mediante reserva.

“São Paulo tem uma relação muito forte com seus parques e com a vida ao ar livre, e o Villa-Lobos é um dos espaços que mais representa essa dinâmica”, afirma Andreia Junqueira, CMO da SulAmérica. “Estar ali com o SulAmérica Lounge é uma forma de fortalecer nossa conexão histórica com a cidade e oferecer uma experiência de lazer e convivência para os paulistanos. É uma iniciativa que traduz na prática o que acreditamos como marca: estar presentes na vida das pessoas, sempre incentivando escolhas que promovem bem-estar hoje e ao longo do tempo.”

Dentro da Orla TotalPass, haverá atividades gratuitas promovidas pela SulA, como aulas do projeto “Beach Tennis Para Todos” e o campeonato “São Paulo Beach Tennis Tour”, além do Running Club (clube de corrida). A área gastronômica conta com diferentes perfis de consumo, em um cenário que combina natureza e cidade. O projeto foi desenvolvido para atender públicos diversos, desde quem busca práticas esportivas e hábitos saudáveis, até quem deseja socializar e vivenciar novas experiências em um espaço verde e acolhedor no coração de São Paulo.