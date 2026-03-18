Albatroz e BS2 Seguros lançam produto inédito para frota

Tecnologia e digitalização de processos permitem automação e gestão de risco para transformar a experiência no segmento – A Albatroz, MGA (Managing General Agent) digital especializada em soluções de seguros para o setor de transportes e logística de frotas, anuncia uma parceria estratégica com a BS2 Seguros. O objetivo é a entrada estruturada no mercado de seguro de frotas voltado a médias e grandes empresas, com foco na proteção contra danos a terceiros, por meio da cobertura de Responsabilidade Civil.

Com foco inicial em caminhões, a operação nasce com atuação nacional e distribuição por meio de corretores. Esses profissionais terão acesso direto a apólices, sinistros e assistências, além de contar com uma plataforma 100% digital para cotação, emissão e gestão das apólices, proporcionando uma experiência simples, ágil e inovadora.

A iniciativa ocorre em um contexto de forte potencial de crescimento. O mercado de seguro de frotas voltado à cobertura contra danos a terceiros movimenta cifras relevantes e apresenta oportunidades consistentes de expansão, impulsionadas pelo aumento da terceirização de frotas, pela obrigatoriedade trazida pela Lei 14.599/23 e pela crescente busca das empresas por maior eficiência operacional e por soluções mais especializadas.

O mercado de seguros contra danos a terceiros movimenta cerca de R$ 16 bilhões por ano, enquanto o segmento de veículos de carga pesada é estimado em aproximadamente R$ 5 bilhões. Ainda assim, dados do setor indicam que cerca de 85% da frota circulante no Brasil não possui qualquer tipo de cobertura para proteção do bem ou para danos a terceiros. Segundo a Senatran (antigo Denatran), o país conta com uma base superior a 129 milhões de veículos.

Apesar da relevância do modal terrestre, principal meio de transporte de cargas no Brasil, o mercado ainda opera com baixo nível de digitalização, forte concentração de players e processos majoritariamente manuais, fatores que impactam custos, prazos e a experiência tanto do corretor quanto do segurado.

“O mercado de frotas sempre foi marcado por processos complexos, baixa automação e pouca integração tecnológica. Nossa parceria com a BS2 Seguros nasce justamente para transformar esse cenário”, afirma Salvatore Lombardi, CEO da Albatroz. “Levamos ao corretor e ao cliente uma estrutura digital completa, capaz de reduzir custos operacionais, otimizar tempo e agregar inteligência à gestão de riscos. Não estamos falando apenas de seguro, mas de eficiência e geração de valor para toda a cadeia.”

Sinergia estratégica

A escolha da BS2 Seguros como parceira se apoia na origem digital da seguradora, na experiência em produtos especializados e na estratégia de atuação em nichos com alto potencial de crescimento. Na parceria, a Albatroz atuará como estrutura operacional especializada da BS2 Seguros, integrando tecnologia, analytics e gestão de risco à oferta do produto.

Juntas, as empresas apostam em automação, especialização e uma abordagem orientada a dados para ampliar o acesso ao seguro de frota e profissionalizar ainda mais o segmento.

“A BS2 Seguros tem como estratégia atuar em nichos com alto potencial e desenvolver produtos com forte experiência digital. A parceria com a Albatroz reforça esse posicionamento ao unir especialização, tecnologia e foco no canal de distribuição. Estamos estruturando uma oferta diferenciada para o segmento de caminhões, com escalabilidade nacional e processos mais ágeis e transparentes”, afirma Adriano Romano, Co-Founder e CEO da BS2 Seguros.

Sobre a Albatroz

A Albatroz é uma empresa especializada no segmento logísticos, com soluções digitais para o mercado de seguros, com foco em inovação, eficiência operacional e gestão inteligente de riscos. A companhia desenvolve plataformas e modelos de negócio que conectam seguradoras, corretores e clientes por meio de tecnologia, automação e análise de dados, simplificando processos e ampliando o acesso a produtos de proteção. Com atuação voltada especialmente ao segmento de frotas e transporte, a Albatroz busca modernizar o setor e gerar mais eficiência e valor para toda a cadeia do seguro.

Sobre a BS2 Seguros S.A.

A BS2 Seguros S.A. é uma seguradora brasileira autorizada pela SUSEP, constituída como joint venture entre o Banco BS2 e o grupo sul-africano Traficc. A companhia atua no desenvolvimento de soluções de seguros estruturadas para clientes do banco e para parceiros de distribuição no mercado brasileiro, dentro de um modelo B2B2X. Especializada na criação de programas sob medida, a BS2 Seguros opera com estratégia multiproduto e multicanal, integrando seguros a operações financeiras e a canais de varejo. Seu portfólio inclui seguros de vida, prestamista, empresariais, garantia, automotivos e soluções de proteção digital.

Sobre o BS2

O BS2 é um ecossistema financeiro voltado para empresas. Com mais de 30 anos de mercado e uma agenda de inovação contínua, alia robustez tecnológica à expertise em mercados de crédito, pagamentos, câmbio e seguros. Nossas soluções financeiras estão prontas para se conectarem a ecossistemas terceiros, por meio da nossa oferta de Infratech, no formato As a Service, de forma combinada ou individualizada. Somos reconhecidos com o selo Pró-Ética da Controladoria Geral da União pela integridade e atuação exemplar na prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes e somos a primeira instituição financeira brasileira signatária do pacto de não tolerância à corrupção da ONU. Temos rating A.br pela Moody’s.

Foto: Salvatore Lombardi, CEO da Albatroz