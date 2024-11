Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil registra queda de 7% para homens e 2,5% para mulheres em outubro

Levantamento da Minuto Seguros aponta de queda no valor em várias localidades para ambos os perfis – Em outubro, o valor do seguro para os carros mais vendidos do Brasil apresentou queda em diversas capitais analisadas, além de uma redução no valor geral para ambos os perfis. No mês, o valor médio das apólices apresentou queda de 7% para homens e 2,5% para mulheres. Os dados são da Minuto Seguros, uma empresa Creditas, líder no segmento de seguros online e uma das principais corretoras do país.

“Em outubro analisamos uma tendência de queda em algumas capitais e também para veículos que seguem no topo da lista dos mais vendidos”, destaca Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros. “Vai ser interessante acompanhar como o mercado vai se comportar nos últimos dois meses, já que estamos tendo muitas variações nos preços, com quedas e aumentos durante quase todo o ano”, completa.

O ranking abrange 11 capitais brasileiras e considera a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) para determinar os dez carros mais vendidos no período.

Destaques de outubro:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de outubro/24 contra setembro/24)

Curitiba foi a capital com os menores preços médios para homens e mulheres. No perfil masculino a média foi de R$ 1.911,92 (-15%) e para o perfil feminino foi de R$ 2.221,69 (-8%).

O Rio de Janeiro foi a capital com os maiores preços médios para os dois perfis. Para os homens, chegou a R$ 2.622,27 (-11,3%) e para as mulheres R$ 2.635,66 (+1,5%)

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ R$ 2.179,06 (-7,%) para o perfil masculino, e R$ R$ 2.332,22 (-2,5%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas de valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

O Novo Polo Comfortline se mantém pelo terceiro mês seguido em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, registrando queda para o perfil masculino e feminino. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ R$ 2.148,20 (-8%). Já no feminino, é de R$ R$ 2.340,36 (-0,5%).

A maior variação do modelo, tanto para os homens quanto para as mulheres, ocorre em Curitiba, alcançando R$1.772,44 (-24%) e R$2.225,71 (-4,4%), respectivamente.

Subindo da quinta para a segunda colocação na lista dos mais vendidos, o Novo HB20 Sense apresentou queda no valor médio para ambos os perfis. Para os homens, o valor médio foi de R$ 1.815,37 (-3,3%) e para as mulheres de R$ 1.931,76 (-0,6%).

O Rio de Janeiro apresentou a maior variação para o veículo no perfil masculino, com valor médio de R$2.222,97 (-21,6%). Já para as mulheres uma pequena queda de valor em Brasília, chegando a R$2.073,79 (-2,3%).

Já o Mobi Like, que em outubro aparece na nona colocação entre os mais vendidos, apresentou alta nos dois perfis. Para os homens, o valor médio é de R$1.788,51 (+3,2%) e para as mulheres fica em R$1.903,82 (+3,8%).

As variações mais expressivas estão no Rio de Janeiro para os dois públicos. Para o perfil masculino o valor na capital carioca chega a R$2.590,99 (+33,2%) e para as mulheres fica em R$2.600,72 (+32%).

Para saber sobre a cotação de seguro automotivo na Minuto Seguros, basta acessar:

https://www.minutoseguros.com.br/cotacao-carro/vamos-comecar?utm_source=imprensa&utm_medi%5B%E2%80%A6%5Dpaign=top-10-janeiro&utm_term=150224&utm_content=release

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

Sobre a Minuto Seguros

A Minuto Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte. Adquirida em 2021 pela Creditas, plataforma de produtos e soluções financeiras líder na América Latina, a Minuto Seguros oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País. Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Seguro Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.