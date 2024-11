Ganha Mais: Sancor Seguros premia corretores com experiências exclusivas em Buenos Aires

Entre os dias 6 e 11 de novembro, um seleto grupo de corretores esteve com gestores da Sancor Seguros na Argentina em uma ação realizada como parte das premiações para os corretores da categoria Ouro do seu programa de relacionamento, o Ganha Mais. A capital argentina foi o cenário da primeira experiência internacional do ciclo 2024/2025, oferecendo um roteiro de atividades planejado para criar uma imersão cultural e de networking, promovendo experiências tradicionais e únicas para além dos roteiros turísticos comuns.

Na chegada, os participantes tiveram um city tour imersivo pela capital argentina, com destaque para a visita à histórica Confeitaria La Ideal e ao famoso Estádio Monumental do River Plate, um marco para os fãs de futebol, encerrando o primeiro dia com um espetáculo de Tango.

Na sexta-feira, 8 de novembro, os corretores atravessaram o Rio da Prata para visitar Colonia Del Sacramento, cidade uruguaia fundada pelos portugueses e conhecida por sua arquitetura colonial preservada. Ao retornar a Buenos Aires, a noite foi finalizada com um jantar especial na icônica região de Puerto Madero, famosa pela gastronomia e vistas deslumbrantes.

No sábado, o grupo explorou o bairro de Palermo, um dos mais tradicionais da região, e repleto de arte e cultura local. Encerraram o dia com um jantar no restaurante Cabaña Las Lilas.

No domingo, o grupo visitou o icônico Caminito e o estádio do Boca Juniors, concluindo com uma partida do torneio de polo com a participação da equipe La Dolfina, uma das mais renomadas da Argentina e patrocinada pelo Grupo Sancor Seguros. O grupo encerrou a noite com uma degustação gastronômica privativa no restaurante Fogón Asado, eleito pelo Michelin 2024 como um dos melhores restaurantes de parrilha do mundo.

“Polo, tango, e ótima gastronomia não tem erro. São aspectos muitos únicos e especiais da Argentina. Em nosso país de origem, conseguimos proporcionar vivências mais profundas, uma verdadeira imersão nessa argentinidade, para aqueles corretores que se destacam,” afirmou Edward Lange, CEO da Sancor Seguros.

A próxima viagem de premiação já está marcada: será em Mendoza, durante a tradicional Festa da Vindima, celebrando o ciclo de 2024/2025 do programa Ganha Mais com mais uma imersão cultural única.