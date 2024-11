Paranaenses elegem o Grupo Bradesco Seguros como uma das melhores empresas para trabalhar

Por mais um ano consecutivo, o Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná. A companhia figurou entre as 90 premiadas na categoria médias empresas (de 100 a 999 funcionários).

“Temos a alegria de celebrar mais essa conquista, que reflete nossa dedicação com o desenvolvimento dos nossos funcionários paranaenses e com a promoção de um ambiente de trabalho saudável e colaborativo.”, diz Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A consultoria global realiza o ranking GPTW Paraná a partir de uma pesquisa interna realizada com funcionários das empresas, bem como, analisa as suas práticas culturais. A edição deste ano contou com 341 empresas inscritas e 130 premiadas. Neste ano, o Grupo Bradesco Seguros também figurou nos rankings Regionais de Barueri e Rio de Janeiro, Nacional, e Setoriais de Saúde e Instituições Financeiras em 2024.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.