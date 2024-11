Lideranças do Grupo Bradesco Seguros marcam presença no CQCS Insurtech & Inovação 2024

Nessa terça-feira, dia 12, executivos do Grupo Bradesco Seguros estiveram presentes no primeiro dia do CQCS Insurtech & Inovação 2024, maior evento de inovação em seguros da América Latina.

Ivan Gontijo, Presidente do Grupo, participou de painel sobre “Como a tecnologia e a inovação vão transformar o seguro nos próximos anos”. Em sua fala, o executivo ressaltou a importância da tecnologia como aliada para melhorar a jornada dos clientes e dos corretores, que desempenham papel fundamental no setor. Gontijo reforçou o compromisso da seguradora em aperfeiçoar, por meio da inovação, as formas pelas quais os corretores interagem com seus clientes.

Na sequência, o presidente da Bradesco Auto/Re, Ney Dias, esteve ao lado de outros especialistas do setor, no painel “Transformando grandes organizações na velocidade digital.” O executivo comentou sobre os desafios e oportunidades que a tecnologia traz e como empresas de outras indústrias podem agregar ao processo de transformação digital.

Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, participou do painel “Corretorcentrismo, Reinventando a Estratégia Vencedora”. Para o executivo, o corretor precisa fazer parte da estratégia da companhia, que deve apoiar esse profissional para jornadas de vendas em uma realidade cada vez mais phygital. Ainda segundo Freitas, a empatia e o propósito dos corretores de seguros ajudarão esse profissional a continuar exercitando o seu papel preponderante no mercado nos próximos anos.

A importância da qualificação foi o tema do painel “Capacitando em Seguros para a era exponencial”, que contou com a participação da Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, Valdirene Soares Secato. Em sua fala, a executiva ressaltou que o Grupo segurador acredita que o conhecimento é a chave para o sucesso. Nesse contexto, destacou a plataforma UniverSeg e seu papel como a liada dos corretores, misturando formatos diferenciados de trilhas de conteúdo, que facilitam o aprendizado contínuo desses profissionais.

Jorge Nasser, Presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, que abriu o evento abordando os benefícios e os cuidados com a Inteligência Artificial, também participou do painel “A Tecnologia e os Seguros de Vida e Previdência – Para onde estamos indo?”. O executivo falou sobre como o digital e o analógico se complementam na oferta de soluções para os clientes e reforçou a tecnologia, que não substitui o contato humano, como aliada do corretor.

Nesta quarta-feira (13), será a vez de Carlos Marinelli, Diretor-Presidente do Grupo Bradesco Saúde, participar do evento. O executivo palestrará no painel “Como o seguro saúde vem se transformando em tempos de IA”.

