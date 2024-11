Palestra do movimento Minha Vida Protegida orienta corretores para atuação no seguro de vida

Um encontro do movimento Minha Vida Protegida, destinado à conscientização de corretores de seguros e do público sobre a importância do seguro de vida para a proteção das famílias brasileiras, foi realizado na sede da Bradesco Seguros, em Alphaville (SP), na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro.

Estiveram reunidos participantes de vários pontos do Brasil, entre apoiadores, embaixadores, multiplicadores e profissionais que ainda estão aderindo ao movimento, além de executivos da companhia. O Sincor-SP é apoiador do movimento Minha Vida Protegida e tem como representante, junto a diversos corretores de seguros, a embaixadora Vanessa Mendes.

Idealizador do Minha Vida Protegida, o corretor de seguros e embaixador Rogério Araújo, da TGL Seguros (Minas Gerais), ministrou uma palestra sobre a responsabilidade dos corretores na oferta do seguro de vida, fundamental para a proteção da sociedade.

O título da palestra “Seguro de vida, comece pelo porquê” já orientava sobre como deve ser o discurso dos corretores para convencer os clientes. Parafraseando o corretor de seguros Josusmar Sousa, ele citou “Seguro de vida é para quem ama e se preocupa com alguém, mesmo que esse alguém seja ele mesmo”, mostrando que hoje, além da cobertura de morte, o produto conta com coberturas para serem usadas em vida.

Uma dica importante dada por Rogério é substituir a venda por consultoria. “Venda consultiva é conhecer o perfil do cliente e identificar, junto a ele, suas necessidades. É surpreender o cliente, oferecendo soluções que respondam às suas necessidades”.

Ele explicou que é preciso uma mudança de mindset. “O corretor deve deixar de ser especialista em produtos (automóvel, empresa, residência), para especialista em pessoas (família, patrimônio, empresas)”, defendeu.

Os passos para o sucesso na venda de seguro de vida, em sua visão, são: 1) compreender e acreditar no seguro de vida, 2) utilizar o seguro de vida na própria vida, 3) ser um agente transformador.

Para Rogério Araújo, 100% das pessoas necessitam do seguro de vida. “Pessoas de baixa renda: para proteção familiar, despesas com funeral, quebra do ciclo de privações da família; de renda média: para proteção do padrão de vida, proteção da renda, educação dos filhos, alavancagem profissional; de alta renda: alavancagem patrimonial, sucessão patrimonial, inteligência financeira”.

O especialista apontou o que motiva a contratação de seguro de vida. “A tomada de decisão do cliente é influenciada por questões emocionais, a percepção dos benefícios do seguro de vida, dos ‘porquês’, e a decisão final pela contratação é quando o cliente percebe ser, racionalmente, uma decisão de inteligência financeira”.

Seguro de vida é uma forma inteligente de transferência de riscos. “No caso de uma eventualidade, como uma doença grave, é melhor ter pago as baixas parcelas do seguro de vida e a seguradora bancar o tratamento, do que descapitalizar todo o montante”.

Ele apontou como exemplo de abordagem: “Comente com o cliente: ‘se você pudesse preencher um cheque para deixar para sua família após sua morte, qual valor ele teria?’”.

“Como corretores de seguros, profissionais do mercado financeiro, somos protagonistas na missão de cuidar e proteger, orientando o planejamento financeiro da sociedade brasileira”, enfatizou. “A nossa sociedade conta com todos nós para superar carências e necessidades, através de um arsenal poderoso de soluções que atendem a todos os perfis. A nossa responsabilidade vai além de oferecer produtos, o nosso propósito é a entrega das melhores soluções”, finalizou Rogério Araújo.

José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, destacou a importância da atuação do corretor de seguros no ramo vida. “Se o corretor não fizer o trabalho de proteção do cliente 360º e oferecer seguro de vida e previdência, ele deixa espaço para que outro faça. Além de blindar o patrimônio do cliente, são produtos que geram relacionamento a longo prazo”, apontou.

Anderson Mundim, superintendente executivo Bradesco Vida e Previdência São Paulo/Sul, comentou que foi uma grande satisfação receber os representantes do movimento. “Os corretores e as assessorias de seguros estão fazendo a sua parte para que esse produto tão nobre, que não concorre com nenhum outro, seja cada dia mais falado, vendido e comprado pelos nossos clientes segurados”. Fonte: Sincor-SP