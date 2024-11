‘Capitalização na Era da IA e do Digital’ é tema de painel em evento de tecnologia e inovação

Otimizar processos, ampliar a análise de grande volume de dados e personalizar produtos são algumas das possibilidades que a inteligência artificial proporciona aos mais variados segmentos. Devido à presença cada vez maior dessa tecnologia no dia a dia de pessoas e empresas, o CQCS Insurtech & Inovação 2024, evento que teve início nesta terça-feira (12/11), em São Paulo, trouxe o tema para o painel “Capitalização na Era da IA e do Digital”. O presidente da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), Denis Morais, participou do debate abordando as principais aplicações dessa ferramenta no setor. Ele destacou ainda as questões de governança e segurança envolvidas nesse processo.

O CEO da Liderança Capitalização, Renato Terzi, e o diretor da Capemisa Capitalização, Marcio Coutinho, participaram do painel, que discutiu como a inteligência artificial e o uso de dados estão transformando as empresas, as relações de consumo e os produtos. A conversa foi mediada pelo especialista em TI Canabarro Pereira. Os executivos compartilharam suas experiências e visões sobre a relevância dessas tecnologias em um mundo cada vez mais digital e exigente.

Além disso, foram abordadas estratégias para integrar tecnologia e personalização aos produtos de Capitalização, explorando como a análise de dados pode aprimorar as ofertas e alinhá-las às necessidades dos consumidores modernos.

“A Capitalização está comemorando 95 anos de operação no país, mas o setor está em constante renovação e atenta às inovações para oferecer produtos cada vez mais adequados aos clientes. E a inteligência artificial faz parte desse processo, transformando a maneira como as empresas lidam com o consumidor desde o atendimento. Elas já utilizam, por exemplo, sistemas automatizados, com suporte rápido e eficiente. A IA pode levar à personalização de produtos e serviços, aumentando a satisfação de quem adquire os títulos”, analisa Denis Morais.

Durante sua apresentação, o executivo ressaltou que o uso da IA ainda precisa de atenção, principalmente em se tratando de segurança e governança. É importante garantir, por exemplo, que todos os processos estejam em conformidade com as políticas e requerimentos legais e regulatórios.

“A implementação de controles de segurança é fundamental para reduzir riscos e garantir a privacidade dos dados. A gestão envolve a identificação de ameaças potenciais e a recomendação de soluções para mitigá-las”, afirma o executivo. Ele informou ainda que existem empresas na China usando robôs até como membros de conselhos com direito a voto e veto sobre as decisões.

O CQCS Insurtech & Inovação 2024 acontece no Pro Magno Centro de Eventos até esta quarta-feira (13/11). O painel “Capitalização na Era da IA e do Digital” foi patrocinado pela i4pro, empresa especializada em soluções tecnológicas para a área de seguros.

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) é uma associação civil sem fins lucrativos que representa todas as empresas de Capitalização em território nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País. A instituição trabalha em prol da difusão do conhecimento sobre os benefícios socioeconômicos dos Títulos de Capitalização, estimulando a transparência nas relações de consumo e impulsionando o desenvolvimento de produtos e soluções de negócios, que atendam a demandas de mercado, de maneira ética e sustentável.

Foto / Divulgação: Renato Terzi, CEO da Liderança Capitalização; Marcio Coutinho, diretor da Capemisa Capitalização; Denis Morais, presidente da FenaCap e Canabarro Pereira, especialista em TI