Tempo monta logística de atendimento a motoristas nos feriados de 15 e 20 de novembro

Devido à alta demanda dos feriados de Proclamação da República, dia 15, e Dia da Consciência Negra, dia 20, empresa monta estratégia para apoiar rede de parceiros e segurados que vão circular pelas principais rodovias brasileiras – Em razão das altas demandas dos feriados da Proclamação da República, que acontece nesta sexta-feira (15/11), e no Dia da Consciência Negra (20/11), a Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, preparou um esquema especial para atender aos motoristas que vão viajar durante esse período e circular pelas principais estradas e rodovias do País.

As duas operações terão início, respectivamente, a partir das 17h horas desta quinta (14/11) e da terça-feira (19/11) e seguem até as 18 horas de segunda-feira (18/11) e quinta-feira (21/11). Para garantir um atendimento eficiente e sem imprevistos, a Tempo implementou diversas ações estratégicas. Entre as medidas adotadas, está o ajuste nas previsões de chegada para serviços de reboque, S.O.S., táxi e chaveiro, visando atender às necessidades dos motoristas de forma ágil e sem transtornos. A empresa também realocou parceiros de reboque de regiões de menor demanda para cidades de maior fluxo, garantindo uma cobertura efetiva em áreas de maior demanda.

Em termos de infraestrutura, a Tempo contará com a mobilização de centenas de parceiros, por meio de campanhas de incentivo e engajamento, além de disponibilizar equipamentos (reboques) para apoiar os atendimentos, com escala especial junto aos times locais de plantão. Já na modalidade “Dia a Dia” (residencial), a companhia mobilizará equipes especializadas de plantão, para dar suporte a casos emergenciais dos serviços das linhas branca, marrom, vidraceiro, dedetização e caçamba. Para garantir que todos os serviços ocorram dentro do esperado, a Tempo manterá a escala de plantão com gestores disponíveis todos os dias.

Com essas ações, a Tempo reafirma seu compromisso de oferecer um serviço de alta qualidade, mesmo durante períodos de grande movimento, proporcionando mais tranquilidade aos motoristas por todo o País.

Orientações importantes para uma viagem segura

De acordo com a Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), a Eixo SP, uma das concessionárias que administra 12 rodovias paulistas, projeta uma movimentação de mais 1,5 milhão de veículos tanto no feriado do dia 15 de novembro, quanto no do dia 20. Esse volume representa um aumento em torno de 20% em comparação ao movimento dos dias normais.

Segurança é, portanto, o maior desafio para quem vai viajar em períodos como esses. Com chuvas intensas previstas para ocorrerem ao longo de todo o mês, os motoristas também devem redobrar a atenção nas estradas para evitar acidentes e sinistros e chegar a seus destinos com o máximo de segurança possível.

Confira, a seguir, outras dicas importantes da Tempo para a ida e a volta tranquila e sem riscos para a sua merecida viagem de lazer:

•Antes de pegar estrada, é essencial que o motorista programe uma revisão completa do veículo, fazendo a checagem tanto mecânica quanto a de pneus, freios, faróis, lanternas e demais itens, como os cintos de segurança, que são obrigatórios para todos os ocupantes do veículo e devem estar em perfeitas condições de uso.

•A pressa é inimiga do trânsito seguro, portanto, procure sair mais cedo de casa para fugir de congestionamentos e horários de pico. Além disso, evite “ganhar tempo”, fazendo ultrapassagens perigosas e levar multas por esse tipo de infração ou, ainda, por excesso de velocidade. Lembre-se também que dirigir cansado ou com sono aumentam os riscos de acidentes. Nesse caso, procure fazer pausas ou revezar a direção do veículo com outro motorista.

•Seja na ida, seja na volta da viagem, não ingira nenhum tipo de bebida alcoólica, nem mesmo uma simples cervejinha, já que a metabolização da bebida prejudica a percepção ao volante, podendo gerar acidentes. Lembre-se que você e a sua família precisam voltar sãos e salvos para casa.