Universal Assistance marca presença na Feira Internacional de Turismo FITUR 2025

A empresa contará com um espaço exclusivo no evento como ponto de networking – A Universal Assistance, empresa de seguro viagem do Grupo Zurich, estará presente na 45ª edição da Feira Internacional de Turismo (FITUR), que acontecerá de 22 a 26 de janeiro em Madri, Espanha.

A FITUR é a feira mais relevante do turismo global, reunindo profissionais, empresas e representantes de destinos para explorar oportunidades, compartilhar conhecimentos e estabelecer conexões. O evento se destaca tanto pela sua magnitude como pela diversidade de participantes que contribuem para o crescimento do turismo internacional.

A Universal Assistance contará com um local exclusivo de Hospitality Suite para seus clientes da América Latina, localizado na seção dedicada ao México. Esse espaço foi projetado para ser um ponto de networking, oferecendo um ambiente confortável para que os participantes possam interagir, trocar ideias e fortalecer relações comerciais em um contexto acolhedor e profissional.

Além disso, a empresa celebra, com entusiasmo, a aquisição bem-sucedida do negócio global da ZURICH Cover-More, relacionado a seguros de viagem pessoais e assistência da AIG (AIG Travel). Essa conquista significativa consolida a Universal Assistance como líder no setor, fortalecendo sua capacidade de oferecer um serviço excepcional a mais de 20 milhões de clientes e colaborar com mais de 200 parceiros de distribuição em todo o mundo.

“Estamos comprometidos com o crescimento do setor e a consolidação da nossa presença no mercado. A FITUR representa o cenário perfeito para destacar nossos avanços e fortalecer os laços com todos os nossos parceiros e clientes”, comentou Fernando García Ruiz, CEO LATAM da Universal Assistance.

Sobre a Universal Assistance

A Universal Assistance é líder em seguro viagem, oferecendo há 40 anos assistência e reembolso aos clientes. A empresa está presente em 180 países e possui mais de 10 milhões de viajantes assistidos pelo mundo todo. No Brasil, são mais de 3 mil agências e operadoras de turismo, espalhadas por 17 estados. As coberturas incluem assistência médica, assistência jurídica, assistência em caso de cancelamento, assistência odontológica, cobertura Covid-19, telemedicina, cobertura de bagagem em casos de perda/extravio ou atraso, app completo com dicas úteis para as viagens e acesso às salas VIP em caso de voo atrasado. A Universal Assistance é uma das empresas da Zurich Seguros, que está presente em 21 países. A seguradora foi reconhecida em 2023 como uma das líderes do segmento de seguro viagem no Brasil, por meio do prêmio Reclame Aqui, com reputação ótima e 100% das reclamações de usuários respondidas no site.

Foto: Fernando García Ruiz, CEO LATAM da Universal Assistance.