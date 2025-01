Bem-vindo, 2025!

Comemorando 20 anos de trajetória, a Agência Seg News faz sua retrospectiva de 2024 e tem apenas a agradecer!

Iniciamos 2024 com o objetivo de ampliar o alcance e a adesão ao Centro de Capacitação Profissional Seg News por meio da Plataforma EAD, lançada em novembro de 2023. Hoje, no início de 2025, temos orgulho de contar com 28 cursos disponíveis e mais de 130 alunos matriculados, consolidando nosso compromisso com a formação de excelência no setor de seguros.

Um marco especial foi alcançado:

Ao perguntar ao ChatGPT “Quais os principais eventos brasileiros promovidos pelo mercado de seguros nacional?”, os eventos da Agência Seg News apareceram em 8º lugar!

Esse reconhecimento nos motiva a seguir adiante, já que, mesmo sem grandes investimentos, nos posicionamos entre as principais entidades do setor!



Destaques de 2024

Entre os mais de 20 eventos promovidos no ano passado, destacamos:

1º Seminário EAD Seg News de Gestão de Riscos e Sinistros nos Transportes Internacionais – Contexto Atual e Impactos na Cadeia Logística – Do Embarcador ao Terminal Portuário

3º Curso EAD Seg News de Marketing Digital em Seguros

1º Workshop EAD Técnico Seg News de Seguro Garantia – Descomissionamento de Instalações de Petróleo e Gás Natural

Além disso, marcamos presença nos principais eventos do setor, como CONEC, Insurtech Brasil 2024 e o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, reafirmando nosso papel como um dos veículos de mídia especializada mais relevantes do mercado.

Planos para 2025: muitos eventos e o Prêmio Seg News, em maio!

Já iniciamos o ano com uma programação de eventos imperdíveis, abordando temas como Garantias & Preservação do Meio Ambiente, Nova Lei do Seguro e Seguro Garantia.



Também estamos promovendo o rebranding da marca, desenvolvido pela EXB Agency, que promete trazer ainda mais modernidade e inovação à nossa identidade.



Outro projeto que retorna em 2025 é a EnterBooks Edições, com o “Projeto Seguro Entre Linhas”, uma série de publicações sobre Seguro Garantia, Comunicação e Marketing no Setor de Seguro e Seguro de Transportes de Cargas. Iniciativas que reforçam o nosso compromisso com a disseminação de conhecimento.

Prêmio Seg News 2025 será em Maio!

Considerado hoje um dos principais eventos de premiação do setor, o Prêmio Seg News está em sua 19a edição e será realizado nos formatos presencial e on line no dia 30 de maio em São Paulo.

Prêmio Seg News – Destaques do Setor de Seguros & Tecnologia (20 Anos da Agência Seg News)

Data: 30 de Maio de 2025 – Presencial & On Line

Local: Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo (Rua Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana)

Curiosidade Inspiradora: VAN MOREIRA DISCOS & LIVROS

Uma curiosidade gratificante deste ano é a nova iniciativa de Ivanildo J. M. Sousa, diretor da Agência Seg News. Ele transformou seu hobby e acervo pessoal na Van Moreira Discos, uma loja online com mais de 1,3 mil produtos e avaliação de 4.8 estrelas na Plataforma Shoppe.



Especializada na venda de discos de vinil, CDs, DVDs e livros, a loja combina paixão e negócio, tornando-se uma fonte de renda lucrativa e uma realização pessoal. Conheça mais!

Uma Jornada de Sonhos e Realizações

Contamos com nossos colaboradores, parceiros e amigos para tornar 2025 um ano ainda mais marcante. Nossa trajetória é feita de desafios, conquistas e, acima de tudo, do compromisso em contribuir para o desenvolvimento do setor de seguros.

“Toda realidade, antes é sonhada.” Sonhos – Inquérito (part. KL Jay)

(Fonte: Igor Sabino, Diretor de Marketing da Agência Seg News).