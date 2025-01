Tokio Marine e PagBank disponibilizam Seguro Empresarial para os mais de 6,5 milhões de clientes empreendedores do banco digital

A Tokio Marine e o PagBank fecham parceria com objetivo de levar proteção às micros, pequenas, médias e grandes empresas brasileiras por meio da venda do PagBank Seguro Empresarial. Desenvolvido pela Tokio Marine e disponibilizado pelo PagBank, o produto foi pensado para atender as necessidades específicas deste público. O PagBank Seguro Empresarial oferece planos que contam com coberturas como incêndio, danos elétricos, roubo e furto mediante arrombamento, vendaval, entre outras, conforme plano contratado.

A possibilidade de pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito, tem o intuito de facilitar e ampliar a adesão a essa proteção por parte dos mais de 6,5 milhões de clientes comerciantes e empresários do banco digital eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro.

A Diretora de Canais Especiais da Tokio Marine, Marcia Silva, explica que a possibilidade de parcelamento está alinhada com a estratégia da Companhia de democratizar o acesso ao seguro no Brasil. “Nós tivemos muito cuidado ao desenhar esse projeto porque, desde o início dessa parceria, em abril de 2024, realizamos um piloto, com o objetivo de testar e oferecer um produto que realmente dialogasse com as demandas desses empreendedores, protegendo seu patrimônio físico e financeiro”, comenta. Desse modo, contribuímos para que o empresário retome rapidamente suas atividades, diante dos imprevistos inerentes à vida cotidiana, focando assim no desenvolvimento do seu negócio e contribuindo para o crescimento do PIB nacional.

Marcia Silva destaca a importância do seguro para a continuidade dos negócios em casos de imprevistos. “O objetivo do produto Empresarial é permitir ao segurado retomar suas atividades com celeridade, minimizando seus prejuízos e permitindo que ele possa manter o foco em sua ocupação”, finaliza.

Por um preço acessível, mais barato que um único reparo e sem burocracia para contratação, o PagBank Seguro Empresarial está disponível para negócios dos mais variados ramos como restaurantes e lanchonetes, clínicas de estética e consultórios, lojas de eletrônicos, papelarias e livrarias, lojas de roupas e cosméticos, entre outros. A contratação pode ser feita diretamente pelas plataformas do PagBank. Clientes comerciantes e empreendedores podem conferir mais informações no site do PagBank.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Sobre o PagBank

O PagBank promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento, automatizando o processo de compra, venda e transferências para alavancar negócios de qualquer pessoa e empresa, de forma simples e segura. Empresa do Grupo UOL – líder da internet brasileira – o PagBank atua como emissor, adquirente e oferece contas digitais, além de fornecer soluções completas para pagamentos online e presenciais (por aparelhos mobile e dispositivos POS).

O PagBank conta ainda com grande variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito e pré-pago, além de transferências bancárias, pagamentos por boleto, saldo em conta, entre outros. O PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A) é regulado pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago e adquirente, tendo parcerias com as principais bandeiras de cartões. Sua controladora, PagSeguro Digital, tem capital aberto nos EUA (NYSE: PAGS) e é regulada pela SEC (Securities and Exchange Commission). A distribuição de fundos de investimento é realizada pelo BancoSeguro S.A., autorizado pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e afiliado à ANBIMA.

Foto: Marcia Silva, Diretora de Canais Especiais da Tokio Marine