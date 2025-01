Embedded Insurance: o futuro do mercado de seguros integrados

A eficiência regulatória não só facilitará o crescimento do mercado, mas também garantirá sua evolução constante em resposta às demandas dos consumidores

() Por: José Marciano da Silva Neto – O Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), apresentado pela CNseg em 16 de março de 2023, se trata de uma iniciativa para o fortalecimento do setor de seguros, previdência aberta, saúde suplementar e capitalização no Brasil. O PDMS é resultado de um esforço colaborativo entre seguradoras, corretores e as diversas federações que compõem a CNseg, refletindo um compromisso sólido com a sociedade para além da proteção financeira individual, visando também o desenvolvimento econômico e social do país. Com metas ambiciosas de ampliar em 20% a parcela da população atendida e aumentar a participação do setor no PIB para 10% até 2030, o plano oferece um panorama promissor para investidores e para a oferta de produtos mais acessíveis (low cost) pelas seguradoras, especialmente aqueles interessados no conceito de seguros integrados (embedded insurance). Esse modelo de distribuição refere-se à inclusão de seguros como parte da compra de produtos ou serviços, permitindo que consumidores adquiram cobertura durante transações cotidianas, como a reserva de um voo ou a compra de um veículo. No contexto do embedded insurance, que está projetado para crescer de US$ 63,1 bilhões em 2022 para mais de US$ 480 bilhões até 2033 (segundo relatórios de mercado), esse compromisso se traduz em inovações que tornam os seguros mais integrados e relevantes para os consumidores, surgindo como uma oportunidade de transformar permanentemente as relações de consumo. Entre os desafios identificados pelo PDMS está a necessidade de melhorar a imagem do seguro perante a sociedade, que ainda enfrenta desinformação e desconfiança. Para superar essa barreira, é crucial investir em estratégias que promovam o conhecimento e a importância dos seguros, utilizando tecnologias digitais para uma comunicação mais eficaz. Além disso, o PDMS busca criar um ambiente regulatório mais favorável à inovação e crescimento do setor, permitindo que seguradoras tenham maior autonomia para implementar soluções eficazes de embedded insurance. A eficiência regulatória não só facilitará o crescimento do mercado, mas também garantirá sua evolução constante em resposta às demandas dos consumidores. O embedded insurance está emergindo como um componente estratégico para atingir essas metas, oferecendo seguros como parte dos produtos ou serviços, promovendo a digitalização e personalização das ofertas. A infraestrutura tecnológica, com o amadurecimento de APIs e microsserviços, conforme apontado por especialistas do setor, facilitou a integração dos seguros em plataformas digitais, ampliando seu alcance. A transição digital, acelerada pela pandemia, tornou o seguro integrado mais prático, permitindo que faça parte das jornadas diárias dos consumidores. No entanto, o alto Custo de Aquisição de Clientes (CAC) ainda é um desafio, sendo até 4 vezes maior que o de um e-commerce, segundo análises do mercado. Os seguros integrados, ao reduzir esse custo por meio de ofertas personalizadas, se apresenta como uma solução valiosa. Utilizando dados compartilhados pelas empresas parceiras, as seguradoras conseguem oferecer produtos adaptados às necessidades e preferências específicas dos clientes, o que aprimora a experiência e eleva a satisfação. Pesquisas indicam que 48% dos consumidores comprariam mais se recebessem ofertas de seguros no checkout, e 60% preferem adquirir seguros em seus e-commerces favoritos, evidenciando uma significativa oportunidade de mercado. Assim, o embedded insurance não só se alinha com as metas do PDMS ao expandir a cobertura, mas também promete uma transformação no panorama dos seguros no Brasil, oferecendo uma solução inovadora para desafios de custo e penetração de mercado. Por fim, aliado a todo planejamento estratégico, para navegar com sucesso neste novo cenário, é crucial que as seguradoras contem com assessoria jurídica especializada. O domínio das regulamentações e o processo de registro de novos produtos exigem um conhecimento aprofundado das leis e normativas vigentes. Com uma assessoria jurídica adequada, as seguradoras podem assegurar a conformidade legal e otimizar o lançamento de suas soluções inovadoras, garantindo um crescimento sustentável e seguro no mercado. () José Marciano da Silva Neto é advogado no Rücker Curi – Advocacia e Consultoria Jurídica.