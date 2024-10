UCS recebe Allianz para apresentar oportunidades em novos produtos

7º Trocando Ideias de 2024 irá aproximar os corretores de seguros de linhas de negócios lançadas recentemente e de novidades para o próximo ano – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe a equipe comercial da Allianz na noite de 29 de outubro, em seu 7º Trocando Ideias de 2024, o último encontro presencial do ano antes da grande festa de confraternização que acontece em novembro. O evento realizado na Charles Pizzaria, na zona sul de São Paulo, é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores de seguros associados ou não.

O diretor Comercial da seguradora, Flavio Rewa, irá contar sobre as novas oportunidades de negócios na Allianz. “Vou promover um bate-papo com os corretores apresentando recentes lançamentos e as oportunidades da Allianz para 2025. São novidades bem inovadoras”, adianta.

Ele irá provocar os corretores para algumas linhas de negócios da companhia. “Vou falar muito mais de negócio do que de outra coisa. Não percam, venham escutar aqui as novidades em produtos, excelentes oportunidades que temos para os corretores no próximo ano”, convida.

O presidente da UCS, Augusto Esteves, reforça que o evento irá apresentar formas de trazer mais dinheiro para o bolso do corretor, por isso os profissionais não podem perder. “Tem muita oportunidade que os corretores muitas vezes não conhecem ou não se atentam. Os profissionais não podem deixar o dinheiro ficar na mesa”, enfatiza.

7º Trocando Ideias de 2024 – UCS recebe Allianz Seguros

Data: 29/10/24 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br