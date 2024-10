Estapar marca presença no mercado de seguros para automóveis

Pelo Zul+, o novo aplicativo da Estapar, é possível em poucos segundos receber propostas das maiores seguradoras do país e contratar o melhor seguro para o seu carro ou moto. Em junho de 2024, o Brasil chegou a mais de 121 milhões de veículos, segundo dados do Ministério dos Transportes. Carros e motos somam mais de 90 milhões dessa frota. Mas apenas 30% de todos esses veículos contam com algum tipo de seguro, conforme levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg).

No mesmo mês, o aplicativo Zul+, plataforma digital da Estapar, registrou um crescimento de 319% no número de vendas de seguro automotivo em 2024 na comparação com o mesmo período de 2023, um resultado que decorre de um processo permanente de escuta do consumidor. Mapeando as dificuldades e preferências dos usuários, foi possível identificar os aprimoramentos necessários na jornada de compra.

Uma das melhorias, por exemplo, foi a redução do número de perguntas que o consumidor precisa responder em relação aos concorrentes. Hoje, basta preencher algumas informações direto no app para receber, em poucos segundos, as propostas com diferentes valores e tipos de cobertura da Porto Seguro, Azul, Zurich, Tokio Marine, Bradesco e Suhai, entre outras. O Zul+ tem ainda um time de consultores para ajudar, caso o cliente prefira um atendimento humanizado.

Para o CEO da Estapar, Emílio Sanches, o Seguro Auto Zul+ usa a tecnologia para atuar em duas das principais dores de quem quer contratar um seguro. “Facilitamos o processo, permitindo que o motorista receba as melhores propostas das maiores seguradoras do país após acrescentar apenas algumas informações pessoais e do veículo”, explica ele. “Além disso, com a digitalização, as propostas entregues são personalizadas para atender melhor o motorista do ponto de vista do preço e da cobertura mais adequada à forma como ele usa o veículo. Isso reduz o custo, uma das principais barreiras à contratação de um seguro.”

Tecnologia também após a contratação

Depois de contratado o seguro, o Zul+ ainda carrega automaticamente a apólice e os telefones da seguradora no app. Assim, o segurado tem todas as informações na palma da mão e não perde tempo procurando os detalhes da cobertura e os contatos de emergência. E o aplicativo ainda avisa quando o seguro estiver para vencer, para o motorista ter tempo de fazer a renovação. Mesmo quem já tem um seguro pode cadastrar a apólice no aplicativo para aproveitar todas essas facilidades.

Vale destacar que a plataforma digital da Estapar oferece outras comodidades aos mais de 6 milhões de usuários. O Zul+ também permite a contratação de tag de pedágio sem mensalidade, reserva de vagas de estacionamento em aeroportos, arenas esportivas e centros de eventos, pagamento de IPVA, licenciamento e multas em até 12 vezes, dentre outras várias opções, integrando tudo em um ecossistema que facilita o cotidiano dos motoristas.

Sistema de API

“Nosso aplicativo funciona em sistema de API (Application Programming Interface), o que permite uma interface de serviços com as seguradoras parceiras para trazer toda essa agilidade ao usuário, seja na cotação, ou no momento da contratação. Além disso, por meio do atendimento com os nossos consultores, o usuário pode ter acesso aos valores e possibilidades de planos de todas as seguradoras presentes no Brasil, ampliando ainda mais o escopo de pesquisas, se assim desejar”, explica André Brunetta, diretor de Digital e Inovação da Estapar, empresa detentora do Zul+.

Brunetta reforça que o aplicativo adota as melhores práticas de segurança, asseguradas pela PCI Compliance, Google Site Seguro e Adyen, e foi desenvolvido com tecnologia nativa de cada plataforma, tendo ampla aceitação do público em relação à sua usabilidade. “Atualmente, a nota média do Zul+ nas lojas de aplicativos é de 4,9 (máximo de 5) dentre mais de 250 mil avaliações registradas, mostrando que a plataforma digital da Estapar entrega tudo em um só lugar, tornando a companhia uma verdadeira autotech”.

Sobre o Zul+

O Zul+ é a maior plataforma para quem dirige. Lançado em 2017, o aplicativo faz parte do grupo Estapar desde 2022 e está disponível em todo o território brasileiro. Dentre as principais funções do app, estão a seção de tributos para pagamento e parcelamento de multas, IPVA ou licenciamento, estacionamento rotativo, tag de pedágio sem mensalidade e cálculo do valor a ser pago durante a viagem, seguros, e pagamento de estacionamento de shopping. Além dessas facilidades, Zul+ apresenta informações do valor de mercado para compra ou venda de veículos, registro de manutenção, busca por concessionárias e postos de combustível próximos e alerta sobre o rodízio de veículos.

Sobre a Estapar

A Estapar é detentora da maior rede de estacionamentos do Brasil, presente em 93 cidades, de 18 estados, além de responsável pela operacionalização do sistema rotativo de vagas (Zona Azul) de São Paulo e de outros 17 municípios. A empresa possui ainda o aplicativo Zul+, plataforma digital que reúne mais de 20 tipos de funcionalidades automotivas e atualmente soma mais de quatro milhões de usuários no território nacional. Ao todo, a companhia administra mais de 460 mil vagas em sistemas on-street e off-street. Presente no mercado nacional há mais de 40 anos, a companhia tem suas ações negociadas na B3 com o código ALPK3 e tem investido em parcerias que agregam sobretudo a tecnologia e experiência do cliente em favor de seus usuários.