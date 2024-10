Fundación MAPFRE e Hospital do GRAACC juntos para impulsionar a educação básica de alunos-pacientes

A iniciativa pretende beneficiar 500 estudantes que realizam tratamento de câncer infantojuvenil no hospital

Em mais um projeto que visa promover o bem-estar social, a Fundación MAPFRE e o Hospital do GRAACC se unem com o objetivo de manter a continuidade dos estudos dos pacientes oncológicos que se encontram impossibilitados de frequentar suas escolas de origem, os quais contarão com o atendimento e acompanhamento educacional de profissionais da área.



Além das necessidades de ensino, as escolas exercem um papel crucial na experiência de socialização de crianças e adolescentes. Considerando isto, a Fundación MAPFRE, em parceria com o Hospital do GRAACC, espera apoiar 500 alunos-pacientes por ano, possibilitando que esses estudantes retornem para as mesmas turmas que os acompanhavam antes do tratamento.

“É com muita alegria que concretizamos esse projeto com o GRAACC, uma instituição reconhecida nacionalmente e que chega para impulsionar o pilar de Ações Sociais da Fundación MAPFRE. No projeto Escola Móvel, temos o objetivo de oferecer ensino de qualidade e o acompanhamento didático para os alunos que enfrentam o câncer infantojuvenil. Além de uma atuação global de relevância, a Fundación MAPFRE segue ampliando o seu alcance nacional por meio de iniciativas como essa, com foco em promover um impacto social positivo cada vez maior” explica Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Graças ao Projeto Escola Móvel, os pacientes ambulatoriais e internados podem receber acompanhamento ajustado às suas necessidades educacionais, sempre com horizonte no currículo do ano escolar. São atendidas desde crianças da educação infantil, maiores de 5 anos, até adolescentes do ensino médio, inclusive os que estão em preparo para o vestibular.

“Nossa missão é que nossos pacientes se sintam acolhidos de todas as formas possíveis durante o tratamento oncológico, e seguros quanto ao seu retorno à própria rotina, acompanhando seus colegas de escola. Nossa parceria com a Fundación MAPFRE permite que essas crianças e adolescentes tenham perspectiva, acreditem no seu futuro” afirma Tammy Allersdorfer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do Hospital do GRAACC.

O Hospital do GRAACC

O Hospital do GRAACC é referência no tratamento do câncer infantojuvenil, principalmente em casos de maior complexidade. Possui uma parceria técnico-científica com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que possibilita, além do diagnóstico e tratamento do câncer pediátrico, o desenvolvimento de ensino e pesquisa.

É a primeira instituição do País, especializada em câncer infanto-juvenil, a receber a acreditação da Joint Commission International (JCI), uma das organizações mais conceituadas do mundo na área de certificações em serviços de saúde. O Hospital do GRAACC também está entre os nove hospitais brasileiros com especialidade em pediatria que integram o ranking World’s Best Specialized Hospitals 2025, o qual reconhece os melhores centros médicos das principais metrópoles globais.

Em 2023, o Hospital do GRAACC atendeu 3,6 mil pacientes de todo o País e realizou mais de 21 mil consultas, além de cerca de 3,3 mil procedimentos cirúrgicos, 21,3 mil sessões de quimio e radioterapia e 110 transplantes de medula óssea.

Em mais de 30 anos de atividades, o GRAACC elevou o patamar do tratamento de alta complexidade do câncer infanto-juvenil no Brasil, com taxa média de 72% de chances cura, e investe constantemente em medicina individualizada e investigação genética para que cada vez mais crianças e adolescentes com câncer possam ter um futuro todo pela frente.

Sobre a Fundación MAPFRE

A Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que promove e apoia iniciativas em cinco áreas: Prevenção e Segurança Viária; Promoção da Saúde; Seguro e Previdência Social; Ação Social; e Cultura. Com sede na Espanha e presença em diversos países da Europa e América Latina, a Fundación MAPFRE, beneficia milhões de pessoas com os diversos programas desenvolvidos em todo o país nesse período. Desde então, trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o progresso social, garantindo a formação do cidadão e a conscientização da sociedade.